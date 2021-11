PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 8. bis 12. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten.

Airborne Kingdom

Airborne Kingdom ist ein atemberaubendes Aufbauspiel rund um die Erschaffung und Verwaltung einer mystischen schwebenden Stadt. Vergrößere Deine Bevölkerung, erforsche neue Technologien oder Gebäude und schmiede mächtige Allianzen mit irdischen Königreichen.

Football Manager 2022 Xbox Edition

So nah bist Du dem Fußball-Management noch nie gekommen. Jetzt erlernst Du die essenziellen Management-Taktiken der Fußball-Welt direkt auf Deiner Konsole. Navigiere Dich durch Deine Management-Boards, verändere Team-Aufstellungen und setze das Fundament einer mächtigen Sport-Dynastie – vorausgesetzt, Du triffst die richtigen Entscheidungen und hast ein Gespür für vielversprechende Jungtalente.

Football Manager 2022 (PC)

Oder Du führst Deinen Club an die Spitze der Weltrangliste bequem mit Tastatur und Maus von Deinem Deinem PC aus. Wie gewohnt tauchst Du auch hier ein in die authentische Welt abseits des Spielfelds und lernst die Bedeutung von Team-Zusammenhalt, Talent-Förderung und viele weitere Feinheiten des Manager-Berufs kennen.

Forza Horizon 5 Standard & Deluxe Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – In Forza Horizon 5 startest Du in das nächste große Offroad-Abenteuer mitten in der vielfältigen Landschaft Mexikos. Erkunde die lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Open World-Biome mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt. Forza Horizon 5 ist ab sofort via Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10/11, Steam und in der Cloud spielbar.

Galaxy Shooter DX

In Galaxy Shooter DX steigst Du in Dein Raumschiff und gleitest durch ferne Galaxien, während Du die Formationen des diabolischen Kraathu-Imperiums abschießt. Wirst Du die Galaxien erlösen oder wird Dein Schiff als Feuerwerk am Himmel aufgehen?

My Singing Monsters Playground

Die Welt von My Singing Monsters Playground ist bunt, wild, verspielt und vor allem verrückt. Schnapp Dir Dein Lieblingsmonster und stürze Dich mit bis zu drei weiteren Spieler*innen in ein unterhaltsames Monster-Turnier voller unterhaltsamer Spiele, in denen Du Dich zum Sieg springst, boxt und schwingst.

Jurassic World Evolution 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erlebe eine fesselnde neue Geschichte in der Jurassic World, die nach den erschütternden Ereignissen von Jurassic World: Das gefallene Königreich spielt. Arbeite mit beliebten Charakteren aus den Filmen zusammen, darunter Dr. Ian Malcolm und Claire Dearing, um Saurier zu halten und zu beschützen, die jetzt überall in den USA wild umherstreifen.

A Pretty Odd Bunny

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Dieses Kaninchen ist alles, nur nicht normal! Abgesehen von suspekten roten Augen und einem unwiderstehlichen Hunger auf Schweinefleisch führt dieses Häschen ein Doppelleben. Denn in diesem Stealth-Plattformer begibst Du Dich nicht nur auf Schweinejagd, sondern musst dieses Doppelleben auch vor Deinen Geschwistern verheimlichen.

Real Farm – Premium Edition

In Real Farm schlüpfst Du in die Gummistiefel und steigst auf Deinen Traktor, um Deine eigene Farm aufzubauen. Manage Dein Land, pflanze Saatgut, kümmere Dich um Deine Farmtiere und verteile Deine Arbeiter*innen. Nur wenn alles Hand in Hand läuft, wird Deine Ernte reichhaltig ausfallen und Dir den Respekt Deiner Kolleg*innen einbringen.

890b

In der nahen Zukunft ist die Erde aufgrund der schweren Umweltverschmutzung unbewohnbar. Du schlüpfst in die Rolle des Wissenschaftlers Noah, der den Auftrag hat, nach einem erdähnlichen Planeten zu suchen. Erkunde ein Forschungslabor, finde nützliche Gegenstände, löse eine Vielzahl von Rätseln und triff Entscheidungen, die über das Schicksal der Menschheit entscheiden.

Alchemist Simulator

Du schlüpfst in die Rolle eines Novizen der alchemistischen Künste, der das Labor seines berühmten Lehrmeisters und Verwandten hüten muss. Doch nun liegen Werkzeuge, Zutaten und Zauber in Deiner Hand. Wirst Du einen Liebestrank brauen oder doch lieber ein tödliches Gift?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Diese Grand Theft Auto-Trilogie enthält drei populäre Städte und drei noch fantastischere Geschichten. Alle drei Titel der Serie erhalten durch brillante neue Beleuchtung, hochauflösende Texturen, verbesserte Sichtweite und viele weitere Neuerungen einen noch nie dagewesenen Detailreichtum.

Treasures of the Aegean

Was geschah mit den Minoern? Du erlebst gemeinsam mit Parkour-Expertin Marie Taylor und Schatzjäger James Andrew einen historischen Action-Thriller, in dem Du die Geheimnisse eines Königreichs aufdeckst, das in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist. Erkunde eine schöne, von Hand gezeichnete offene Welt, entdecke wertvolle Relikte, kartographiere eine versunkene Insel und sammle bei jeder Zeitschleife neue Hinweise, um eine uralte Prophezeiung zu vollenden.

Battlefield 2042 Ultimate & Gold Edition (Early Access)

Optimiert für Xbox Series X|S – Die Erde der nahen Zukunft wird von fortwährenden chaotischen Veränderungen erschüttert. Die Konflikte nehmen Überhand und nur Du kannst wieder für Ordnung sorgen. Mithilfe einer zuverlässigen Truppe und einem spitzenmäßigen Waffenarsenal betrittst Du die sich ständig verändernden Schlachtfelder und sagst dem Bösen den Kampf an. Als Besitzer*in der Ultimate oder Gold Edition genießt Du das neue Battlefield 2042 bereits ab dem 12. November im Early Access. Die Standard Edition erscheint am 19. November. Als Nutzer*in von EA Play und Xbox Game Pass Ultimate hast Du ab dem 12. November außerdem Zugriff auf die zehnstündige Gameplay-Demo.

Venus: Improbable Dream

Durch eine Fehlbildung bei der Geburt hat Kakeru mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen. Aber als er in die Musik-AG seiner Schule gesteckt wird, tut sich eine Welt neuer Möglichkeiten für ihn auf. Hier lernt er Haruka kennen – ein ebenfalls behindertes, schüchternes Mädchen mit großer musikalischer Begabung. Je näher sich die zwei kommen, desto stärker wird Kakerus Erinnerung daran, wie es ist, Freunde, Selbstvertrauen und – am allerwichtigsten – Träume zu haben.

Whiskey Mafia: Leo's Family

Whiskey, Mafia und Jazz – das sind die drei Hauptzutaten der Prohibition. Whiskey Mafia: Leo’s Family ist ein Prequel zur Geschichte von Whiskey Mafia: Frank’s Story, in der Du in die Rolle von Leo schlüpfst und Dich in verschiedenste illegale Aktivitäten verstrickst.