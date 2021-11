PC MacOS

Wer hat bei leckeren Speisen in Spielen noch nie Hunger bekommen? Gibt es neben dem Fördern des Appetits vielleicht noch Anregungen zum Kochen? Hat Kochen was mit Spielen gemeinsam? Ist Kochen sogar Spielen? Was passierte beim Drachengame und wie endete es? Was hat es mit dieser Blockchain und den Spielen auf sich? Neue Spiele für wirklich alte Plattformen, das alles und mehr findet ihr hier, in euren Lesetipps fürs Wochenende.

Kochen in Computerspielen: Koch mir das Pixelcurry

zeit.de am 27.10.2021, von Henrik Oerding

Essen beim Spielen ist nichts ungewöhnliches. Kochen und Zocken werden aber selten im selben Satz genannt, solang es nicht um die Zubereitung von Nahrung in einem Spiel geht. Oftmals findet bei Gamern das Kochen im Reallife nämlich maximal im Rahmen des Crafting statt. Gibt es aber zwischen Kochen und Spielen vielleicht Parallelen?

Glitschhautmakrele, so hieß eines der ersten Kochrezepte, die ich beherrschte. Eine spitzohrige Anglerin hat es mir beigebracht, ich war noch ein Teenager. Das Rezept ist ganz einfach: Eine rohe Glitschhautmakrele ins offene Feuer werfen und, zack, schon nach wenigen Sekunden ist der Fisch gebraten. Gut, Glitschhautmakrelen gibt es nicht in unserer Welt, sondern in der World of Warcraft, einem Onlinefantasyspiel, das in den Nullerjahren sehr viele Menschen sehr viele Stunden fesselte.

Gaming Revolution Blockchain Games: Warum Play-to-Earn die Zukunft der Gaming-Industrie ist

btc-echo.de am 28.10.2021, von Leon Waidmann

Vor kurzem wurde erst im WoSchCa darüber gesprochen, dass Valve auf Steam keine Spiele mehr mit Kryptowährungen und NFTs unterstützt. Nun gibt es aber schon seit geraumer Zeit die These, dass Blockchain das "next big thing" sei. Auch ein offener Brief an Steam wurde zu diesem Thema von Entwicklern verfasst, die das Verbot wieder kippen wollen. Was Blockchain Gaming interessant machen soll, erfährt man in diesem Artikel.

Die Gaming-Industrie steht vor einem gewaltigen Umbruch und Schuld daran ist die Blockchain-Technologie – Play-to-Earn, die Zukunft des Gamings? Blockchain Gaming hat sehr lange ein Nischendasein gefristet, doch spätestens mit dem Spiel Axie Infinity (AXS) hat sich das geändert. In den Philippinen verdienen bereits täglich Tausende ihren Lebensunterhalt mit dem Blockchain Game. Die Einnahmen vieler Philippiner sind mittlerweile sogar so groß, dass die philippinische Regierung ernsthafte Probleme damit hat, seine eigene Bevölkerung zu besteuern.

Der Fall »Drachenlord« Ein jahrelanges Martyrium in Deutschland – und niemand hält es auf

spiegel.de am 27.10.2021, von Sascha Lobo

Unter dem Begriff "Drachengame" wird seit Jahren das Cyber-Mobbing des Youtubers Drachenlord bezeichnet. Regelmäßig wird dieser gedemütigt und provoziert. Dass das natürlich kein Spiel ist, wie der Name zunächst impliziert, sollte klar werden, wenn man sich die Einsatzzahlen der örtlich zuständigen Polizei ansieht. Zeitweise sollen es mehr als zwei Dutzend Polizeieinsätze pro Tag gewesen sein. Das "Drachengame" nahm nun sein vorläufiges Ende, da der Youtuber zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, da er sich mit Gewalt gegen seine Hater wehrte. Der Kolumnist Sascha Lobo zeigt auf, was ihn an dem Urteil und dem Verhalten der Behörden stört.

Der YouTuber »Drachenlord« wird seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt. Nun hat er sich gewehrt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft.

Jeden Tag hetzen Internetmobs in Deutschland unschuldige Menschen in die Verzweiflung und noch weiter. Aber noch nie haben sich eine deutsche Staatsanwältin und eine deutsche Richterin faktisch an die Spitze eines hochorganisierten Internetmobs gesetzt.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Q-LUMNE 2: VORKING HARD!

gamersglobal.de am 17.03.2019, von Q-Bert

Nachdem wir oben alternative Verdienstmethoden in Form von Blockchain-Gaming hatten, fiel mir die passende Q-Lumne dazu wieder ein. Insbesondere die zugehörige Audiospur möchte ich an dieser Stelle empfehlen. Quasi ein Hör- und Lesetipp. Zusätzlich ist es die passende Stelle, um Q-Bert daran zu erinnern, mal wieder eine Q-Lumne zu veröffentlichen.

Beim Erforschen einer verlassenen Raumstation fand Q-Bert zufällig ein DataPad mit einem uralten AudioLog. Hey, sowas ist doch jedem Gamer schon passiert! Na also - dann guckt nicht so ungläubig. Hören wir doch mal rein...

Neue Spiele für den C64: Frischgebackenes für den Brotkasten + Video

pcgames.de am 02.11.2021, von Harald Fränkel

Der C64 von Commodore ist quasi noch super hip und frisch, auch wenn er bereits 1982 vorgestellt wurde. Manche haben den alten Brotkasten, so wurde er liebevoll genannt, auch noch zu Hause. Diese Menschen können sich glücklich schätzen, denn es gibt frischen Spielenachschub für ihn und einen passenden Artikel dazu von Harald Fränkel.

Wenn du eines Tages ernsthaft glaubst, dass du zehn Jahre jünger aussiehst als Gleichaltrige, dann bist du alt. Richtig alt. Ich bin so alt, dass ich als Kind einen Dodo als Haustier hatte. Inzwischen droht Mutter Natur MIR mit dem Aussterben. Weil sich die Gedanken daran oft nur mit Galgenhumor ertragen lassen, plärre ich als glühender Atari-2600- und Commodore-64-Verehrer in Kneipen gelegentlich "Bitte 8 Bit!" und halte mich dabei für sehr witzig und originell. Das hebt die Grabesstimmung etwas.

Asteroidenjagd in Hamburg! – Die Atari-Weltmeisterschaft von 1981

videospielgeschichten.de am 11.10.2021, von Guido Frank

Wenn wir schon heute über die 80er geschrieben haben, dann passt doch noch ein Bericht über die Atari-Weltmeisterschaft von 1981 mit in die Lesetipps.

Die Hansestadt Hamburg zählt ohne Frage zu den schönsten Städten Deutschlands. Mit ihren Sehenswürdigkeiten wie der Speicherstadt, der Elbphilharmonie oder dem Hamburger Hafen zieht sie jedes Jahr Millionen von Besuchern in ihren Bann. Für Retrogamer der ersten Stunde ist Hamburg aber auch noch wegen einer anderen Location besonders interessant. Denn hier eröffnete Atari am 1. März 1980 die erste Niederlassung in Deutschland und sorgte damit, wie schon zuvor in den USA, für den beispiellosen Siegeszug der VCS-Heimkonsole endlich auch in unserer Heimat.

(Englisch) Kurzgeschichten über Frauen, die Atari in den 70er und 80er Jahren geprägt haben:

atariwomen.org

Die Webseite, beziehungsweise das Projekt Atariwomen soll die Geschichten von Frauen und geschlechtsspezifischen Minderheiten würdigen, die in den frühen 70er und 80er Jahren entscheidende technische Beiträge zu Atari-Spielen leisteten. Da die Geschichten teilweise wirklich kurz sind, verzichten wir an dieser Stelle auf die übliche Leseprobe und empfehlen lieber den direkten Blick auf die Seite.

A leisure suit journey to what Pocket Party was and could have been

mupf.dev am 12.10.2021, von Michael Fitzmayer

Nokia entwickelte scheinbar einen Leisure Suit Larry-Titel, nur um das Projekt final dann doch einzustellen. Das Spiel sollte für das Nokia N-Gage erscheinen, einer Mischung aus Smartphone und Spielekonsole, beziehungsweise was man sich 2003 als Smartphone so vorstellte.

If you're not familiar with the Leisure Suit Larry franchise, I'd like to cite Jason Scott, who nailed it perfectly in a single sentence: “It's a game that is in no way defensible in the modern era, it's a relic of it's time, making reference to the fact that it's a relic of a previous time” This is the story of Leisure Suit Larry: Pocket Party. A game that Nokia invested literally millions in, to have it developed twice (you heard me right), only to ultimately cancel it. Whether this was a blessing or a curse, is for you to decide.

Spiele-Lokalisierungen: Aber bitte auf Deutsch!

igmonline.de am 25.10.2021

Die Diskussion ob Spiele mit Lokalisierung gespielt werden sollen oder im O-Ton, ist vermutlich so alt wie die Lokalisierung selbst. Was viele wohl bereits ahnen, Lokalisierung ist nicht günstig. Daher stellt sich die berechtigte Frage, lohnt sie sich überhaupt?

Deutsche Sprachausgabe und Texte, angepasste Menüs und vieles mehr: Die Lokalisierung von Computer- und Videospielen ist technisch aufwendig und kostenintensiv. Wissen Spielerinnen und Spieler diese Strapazen überhaupt zu schätzen oder ist die Anpassung von Produkten an den deutschen Markt ein reines Luxusproblem?

Retro-Release-Tipp: Final Assault

atari8.dev aus2021

Bei unserem letzten Tipp handelt es sich um keinen klassischen Lesetipp, sondern mehr um den Hinweis auf einen neu erschienen Shooter für das Atari 8-bit. Ein Blick auf die Webseite lohnt sich auf jeden Fall, da man sich direkt den eingängigen Titelsong anhören und ein paar Screenshots betrachten kann.



Im Video: Breath of the Wild Noble Pursuit recreated! | How to Drink

Passend zum Thema Kochen und Spielen, gibt es hier noch etwas zu Spielen und Trinken. Der Kanal How to Drink baut Cocktails aus Film und Fernsehen oder eben Spielen nach. Viel Spaß beim nachmixen.

