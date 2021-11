PM: Die härtesten Platin Trophäen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seid ihr geduldig? Geduldig genug, um in richtig harten Games die Platin Trophäe zu ergattern? Respekt! Während das manchmal nämlich ziemlich einfach ist und neben der Hauptstory nur wenig Zusatzarbeit erfordert, kann das in anderen Spielen ziemlich an die Substanz gehen!

Wenn ihr schon einmal ein Telltale-Game gespielt habt, wisst ihr: Es gibt bereits für eure bloße Anwesenheit zahlreiche Trophäen. Ganz so einfach ist es bei den meisten anderen Spielen allerdings nicht. Als Beispiel fällt uns da Devil May Cry 5 ein, denn dieser Hollenritt hat es in sich. Nicht nur, dass der S-Rang auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht unbedingt einfach zu erreichen ist: Für die Gold Trophäe “Legendär” müsst ihr auf JEDEM Härtegrad diesen Rang erreichen. Und das nicht nur ein Mal sondern immer – bei jeder noch so kleinen Mission. Ganz ehrlich: Das haben wir nichtmal versucht …

The Last of Us Remastered hat uns emotional mitgerissen, psychisch aber auch bei der Platin Trophäenjagd ganz schön gefordert. Neben den 84 Multiplayer-Matches mit jeder Fraktion, müsst ihr das Spiel auch im “Überlebender Plus” Schwierigkeitsgrad meistern. Und das ist wahrlich kein Zuckerschlecken!

Wenn ihr jetzt noch nicht genug Nervenkitzel hattet, können wir euch die Platin Trophäe für Super Meat Boy ans Herz legen. Hier steht sterben auf der Tagesordnung – allerdings nicht für euch! Für die wertvoll glitzernde Metallauszeichnung müsst ihr das Spiel nämlich durchspielen, ohne auch nur ein Mal zu sterben. Ist das überhaupt machbar, ohne den Controller gegen den Bildschirm zu werfen?

Unsere Kollegen von Inside PlayStation haben bei so mancher Trophäe ganz schön geschwitzt, kein Wunder! Die sind teilweise auch wirklich hart. Zum Beispiel die von Wolfenstein 2: The New Colossus!

Ganz verrückt wird es bei Final Fantasy IX. Hier sind es nicht die Kämpfe, die euch fordern werden, sondern das beliebte Schulhofspiel Seilspringen! Insgesamt müsst ihr 1000 Mal über das Seil hüpfen, dessen Geschwindigkeit sich immer wieder verändert. Dieses Kinderspiel ist wahrlich kein Kinderspiel, denn ihr dürft keinen einzigen Fehler dabei machen. Wer bei Sprung 801 patzt und neu anfangen muss, wird sich ärgern! Vor allem, wenn es bereits zum dritten Mal passiert ..!

An welcher Platin-Trophäe habt ihr euch die Zähne ausgebissen? Manche sind schließlich etwas einfacher zu bekommen, als andere! Oder sind euch Platin Trophäen eigentlich egal?