PM: First Class Trouble – So holt ihr euch schnell die Trophäen (Sony Playstation Blog)

In First Class Trouble befindet ihr euch entweder als Mensch oder Androide auf dem luxuriösen, intergalaktischen Kreuzer mit dem Namen ISS Alithea. Während vier Spieler menschliche Residents mimen, die im Champagner-Luxus leben, übernehmen zwei andere Spieler die Rolle von den menschenähnlichen, künstlichen Intelligenzen an Board.

Euer Ziel: Stoppt die KI, denn sie wollen euch auf jede erdenkliche Art und Weise töten! Es sei denn, ihr habt selbst die Rolle der KI-Charaktere bekommen. Dann müsst ihr lügen, betrügen und möglichst gut schauspielern, um nicht aufzufliegen und die Gäste des Luxusdampfers umzubringen.

Unser Tipp:

Im Rahmen der Player Celebration könnt ihr euch im November 2021 das Social-Deduction-Partyspiel mit PS Plus ohne zusätzliche Kosten sichern.

Nutzt außerdem eure Chance, beim Spielen mit euren Freunden Punkte zu sammeln, um den Thron zu erobern! In unserer großen Community-Aktion sammelt ihr für fast alles wertvolle Punkte, die euch dem Thron näher bringen. Zunächst müsst ihr den Turm des Königs erreichen, dann die inneren Gemächer. Spielt ihr genug und sammelt viele Punkte, könnt ihr sogar bis in den Thronsaal vordringen. Macht mit!

Phase eins -> 25.000.000 Punkte

Phase zwei -> 100.000.000 Punkte

Phase drei -> 160.000.000 Punkte

Wenn ihr eine Phase geschafft habt, bekommt jeder Teilnehmer tolle Sofortpreise in Form von exklusiven PSN-Avataren und PS4-Designs! Habt ihr die letzte Phase geschafft, erobert ihr den Thron und nehmt automatisch an der großen Verlosung teil. Mit etwas Glück gewinnt ihr tolle physische Preise und räumt vielleicht sogar den Hauptpreis ab, eine brandneue PS5!

Damit ihr bei der nächsten Runde auf dem First Class Trouble Dampfer nicht nur jede Menge Spaß habt, sondern auch zahlreiche Trophäen erbeutet, haben wir für euch einen kleinen Trophäen Guide zusammengestellt.

Insgesamt könnt ihr euch 18 verschiedene Trophäen in First Class Trouble sichern. Platin gibt es wie immer, wenn ihr alle anderen Trophäen erspielt habt. Dazu gehören acht Gold Trophäen, acht Silber Trophäen und eine Bronze Trophäe.

Bronze Trophäe

Willkommen an Bord, Passagier.

Platin Trophäe

Alle Trophäen

Gold Trophäen

IT-Spezialist

Ich ergreife meine Chance im Weltraum!

Traue deinem Nachbarn nicht

Phantom der Oper

Willkommen im Dschungel

Es ist Zeit für deine Medizin!

Gutmensch

Staatsfeind

Silber Trophäen

Wenigstens habe ich es versucht

CAIN ist nicht 1337

Du bist einfach nur überdreht

Freies Sandwich

Ich verspreche, dass ich nur den Luftfilter wechsle.

Es ist eine Maschine!

Tanzen mit den Stars

Ich tu meinen Teil!