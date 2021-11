PM: JUST DANCE® 2022 IST MIT ÜBER 40 NEUEN SONGS AB SOFORT ERHÄLTLICH (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,4.November2021–Ubisoft gab heute bekannt, dassJust Dance®2022, der neueste Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*,ab sofortauf Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, XboxOne, Xbox Series X | S undStadiaverfügbarist.

Spieler:innenkönnen zum Beat von 40 brandneuen Songs tanzen und haben dabei Zugriff auf mehr als 700 Songs mit dem kostenlosen Probemonat von Just Dance®Unlimited**,der Abonnement-basierte Streaming-Dienst, der in jeder Kopie enthalten ist***. Das Spielbeinhaltetwiederden bekannten World Dance Floor und weitere klassische Just Dance-Modi, darunter denKids-Modus,denSweat-Modus und denKoop-Modus.

Den Launch-Trailer gibt es hier:

Alternativ liegt das Video hier zum Download bereit.

Just Dance 2022bietetSpielendeneinabwechslungsreiches undimmersives Universumdank vielfältiger Partnerschaften, wie beispielweise exklusiveKollaborationen mitTodrickHall,demTikTok-Phänomen Ayo und TeosowiedenDance-Talentsvon1M Studio und K/DA.Darüber hinaus startet am 12. November Camila Cabelloin Zusammenarbeit mitJust Dance 2022ihreTikTok-Challenge,welche ihren Song „Don’tGoYet“featured. Dabei kann zu ihrer Choreografieund dem Hashtag#JustDanceItOut getanzt werden.

Besonders freuen dürfen sichzudemSpielerinnen und Spieler in Deutschland, Österreich und Schweiz: Ubisoft hat sich erneut mit Warner Music zusammengetan, um ihnen einen exklusiven Track zu spendieren. In Zusammenarbeit mit der professionellen Dance Crew der FlyingStepsAcademy und dem beliebten Content Creator Marek Fritz wurde für den angesagten Song „Shoutout“ von der Wiener Sängerin, Songwriterin und Producerin Lisa Pac eine neue Choreografie entwickelt und diese mit viel Liebe zum Detail zum Leben erweckt.

„Die FlyingStepsAcademy und Marek Fritz sind die perfekten Markenbotschafter für „Just Dance 2022“. Die tolle Zusammenarbeit mit Ubisoft konnten wirdarüber hinausmit unserer Newcomerin Lisa Pac und ihrem Song „Shoutout“ erweitern,“sagt Martin Schober, HeadofBrand Partnership Warner Music Central Europe.

Eine Vorschau für dieMap„Shoutout“ kann unter diesem Link gefunden werden:

DieJust Dance 2022-Tracklist beinhaltetfolgende Songs:

Alle Tracks im Video gibt es in diesem Trailer.

Erstmals wirdJust Dance 2022eine Digitale Deluxe Edition und eine Ultimate Digital Edition auf allen Plattformen anbieten:

Die auf allen Plattformen verfügbare Just Dance®Controller App macht das Tanzen im Spiel durch die Phone-Scoring-Technologie für bis zu sechs Spieler ohne zusätzliches Zubehör zugänglich. Die App ist kostenlos für iOS und Android™ erhältlich.

Für die neuesten Informationen zuJust Dance 2022, die Just Dance Controller App oder Just Dance Unlimited, kann justdancegame.com besucht werden. Ebenso sind News,weitere Hintergründe und Updates zum Spiel auf unserenSocialMedia-Kanälen auf Instagram@justdance_de sowieTikTok@justdance_demit dem#JustDance2022zu finden.

*Quelle: NPD, GfK & GSD - August 2017

**Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher Abo-Service, der über Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021 und Just Dance 2022 erhältlich ist.

***ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. Erfordert Internetzugang und eine Konto-Registrierung. Nach Ablauf der Probezeit ist für den fortlaufenden Zugang zu Just Dance Unlimited eine Gebühr erforderlich.