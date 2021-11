Nintendo-Finanzbericht: 93 Millionen verkaufte Switch-Konsolen

Switch

Nintendo hat seinen aktuellen Finanzbericht veröffentlicht. Wie das japanische Traditionsunternehmen bekanntgegeben hat, wurden von April bis September 2021 8,3 Millionen Exemplare der aktuellen Konsole Nintendo Switch abgesetzt, wovon 6,45 Millionen auf das reguläre Modell und 1,82 Millionen auf die Switch Lite entfallen. Dies stellt einen Rückgang von 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar, in dem die Nintendo-Switch-Familie vom Überraschungshit Animal Crossing - New Horizons, für das heute ein massives Update und ein zusätzlicher DLC erschienen ist, profitierte.

Das Erfolgsniveau im aktuellen Finanzjahr entspricht laut Nintendo den eigenen Erwartungen. Seit der Erstveröffentlichung der Switch im Jahr 2017 sind beachtliche 92,87 Millionen Exemplare abgesetzt worden; das im Oktober neu erschienene OLED-Modell dürfte für einen erneuten Anstieg der Verkaufszahlen sorgen. Aufgrund einer globalen Chipknappheit wurde die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr (April 2021 - März 2022) jedoch von 25,5 auf 24 Millionen verkaufte Exemplare gesenkt.

Das meistverkaufte Nintendo-Switch-Spiel ist weiterhin Mario Kart 8 Deluxe mit 38,74 Millionen verkauften Exemplaren, gefolgt von Animal Crossing - New Horizons (34,85 M), Super Smash Bros. Ultimate (25,71 M), The Legend of Zelda - Breath of the Wild (24,13 M), Pokémon Schwert/Pokémon Schild (22,64 M) und Super Mario Odyssey (21,95 M). Insgesamt sind bisher 681 Millionen Softwaretitel für die Switch abgesetzt worden.