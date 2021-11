Marvel's Midnight Suns: Release auf zweites Halbjahr 2022 verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Das Taktik-RPG Marvel's Midnight Suns von Firaxis Games wird nun doch nicht wie geplant im Frühjahr 2022 erscheinen. Im offiziellen Marvel's Midnight Suns Twitter-Account wurde am 3. November bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung nun für die zweite Jahreshälfte von 2022 geplant ist. Creative Director Jake Solomon und Senior Franchise Producer Garth DeAngelis gaben in ihrem gemeinsam Statement an:

Wir wissen, dass sich viele Fans darauf gefreut haben, das Spiel im nächsten Frühjahr zu spielen, und diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben uns entschieden, den Start zu verschieben, weil wir mehr Zeit brauchen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen. Die zusätzlichen Monate werden wir nutzen, um die Geschichte, die Filmszenen und den allgemeinen Feinschliff zu verbessern, und sie werden uns dabei helfen, unsere Vision zu verwirklichen.

Es dauert also noch ein wenig länger, bis ihr erfahrt, ob Firaxis mit dem Spiel die Qualität der hauseigenen XCOM-Spiele erreicht oder vielleicht sogar übertrifft.