The Battle for Wesnoth: Neue Version 1.16 // frei für iOS

Für das kostenlose Rundenstrategiespiel The Battle for Wesnoth ist mit der Versionsnummer 1.16 nach dreieinhalb Jahren Entwicklungszeit eine neue stabile Version veröffentlicht worden. Erstmals in der Geschichte des Spiels werden die Spielerprofile ebenfalls aktualisiert. Dazu fragt das Spiel beim erstmaligem Start nach dem Upgrade nach, ob Einstellungen übernommen oder Add-Ons geprüft und aktualisiert werden sollen.

Darüber hinaus wurde an allen Aspekten des Spiels sinnvolle Anpassungen vorgenommen. Die KI wurde aufgebohrt, bei einigen Kampagnen die Story überarbeitet und im Multiplayerbereich gibt es die obligatorischen Änderungen an der Balance. Für Entwickler von Add-Ons dürften die Anpassungen an WML, LUA und den Wesnoth Formula Language (WFL) APIs interessant sein. Nähere Einzelheiten erfahrt Ihr in den Release Notes auf der offiziellen Seite.

Zeitgleich machten die Entwickler die iOS-Version des Spiels dauerhaft kostenlos zugänglich. Dies dürfte vor allem den technischen Schwierigkeiten, das Spiel seitens der Entwickler auf dieser Plattform aktuell zu halten, geschuldet sein. Zusätzlich ist das Spiel aber schon seit längerem für Android kostenfrei erhältlich, weswegen dieser Schritt als fair den Apple-Usern gegenüber angesehen wird. Dennoch hoffen die Entwickler, dass überzeugte Spieler die Entwickler zukünftig freiwillig finanziell unterstützen, um insbesondere den Betrieb der Serverinfrastruktur aufrecht erhalten zu können.