PM: Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jurassic World Evolution 2 ist nächste Woche erhältlich und bringt eine gewagte neue Management-Simulation auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Ganz gleich, ob ihr bereits Frontier Developments Originalspiel von 2018 gespielt habt oder euch als Neuling auf diese umfassendere und dynamischere Fortsetzung stürzt, Jurassic World Evolution 2 lädt euch dazu ein, eine sich weiterentwickelte Welt zu erleben.

Ein Aspekt, auf den ich ganz besonders stolz bin, ist der brandneue Chaostheorie-Modus. Hier übernehmt ihr die Kontrolle und erlebt Schlüsselmomente aus der „Jurassic World“-Filmreihe in einer Serie von „Was wäre wenn?“-Szenarios. Die umfangreiche Hintergrundgeschichte des Universums von Jurassic World war eine unglaubliche Inspiration für den Chaostheorie-Modus. Wir wollten Spielern eine Möglichkeit bieten, ihre Lieblingsmomente aus den Filmen neu zu erleben und neu zu interpretieren. Indem wir uns auf jeden der fünf Filme und einen besonders prägnanten Moment in jedem davon konzentriert haben, konnten wir ikonische Charaktere, Geschichten und Orte einbauen, die wir in verschiedenen Herausforderungen unterbringen.

Ob ihr jetzt John Hammonds Traum verwirklicht und einen funktionsfähigen Jurassic Park erstellt, einen T-Rex im Amphitheater von San Diego vorführt oder einen neuen „Jurassic World“-Park baut und leitet – ihr lenkt die Ereignisse wie nie zuvor in der „Jurassic World“-Reihe.

Es gibt insgesamt fünf Levels. Der erste spielt dort, wo alles begann: Jurassic Park. Hier erweckt ihr John Hammonds ursprüngliche Vision zum Leben. Auf Isla Nublar versucht ihr, die im Film gezeigten Desaster zu vermeiden und die ersten Besucher des Parks willkommen zu heißen. Authentizität ist entscheidend, daher haben wir darauf geachtet, alle äraspezifischen Gebäude aus Jurassic Park, wie etwa das ikonische Besucherzentrum oder das berühmte Eingangstor, zusammen mit all den bekannten Dinosauriern, an die ihr euch erinnern könnt, einzubauen.

Im Level Jurassic Park 3 arbeitet ihr mit Simon Masrani zusammen, um die Dinosaurier zu retten, die zur Geburt von Jurassic World führen. Diese Herausforderung spielt auf Isla Sorna, wo ihr Dinosaurier orten, beobachten und in die Freiheit entlassen müsst. Einer dieser Dinosaurier ist der wilde Spinosaurus, ein gewaltiger Fleischfresser, der im Film einen T-Rex malträtierte. In der wunderschönen Tropenlandschaft dieses Szenarios könnt ihr sogar das kultige Vogelhaus entdecken, das sich abgelegen im Tal befindet und das Gefühl und die Spannung von Jurassic Park 3 einfängt.

Die letzte Chaostheorie-Mission, auf die ich eingehen möchte, ist unsere Hommage an Jurassic World. In diesem Level macht ihr da weiter, wo ihr mit Simon Masrani bei der Erschaffung der Jurassic World aufgehört habt. Hier arbeitet ihr an der Seite eines weiteren Kultcharakters, Dr. Wu (im Englischen von Bradley Darryl Wong gesprochen), um herauszufinden, ob ihr den Fehler aus der Vergangenheit vermeiden könnt. Ihr seid dafür verantwortlich, ikonische Wahrzeichen und Monumente wie das Innovationszentrum, Mosasaurus Lagoon (die Mosasaurus-Lagune), eine Gyrosphärentour und sogar einen einzigartigen Hybrid-Dinosaurier zu erschaffen, den Indominus Rex.

Die Recherche für Chaostheorie hat sehr viel Spaß gemacht, da wir dafür hauptsächlich jeden Film in der Reihe viele, viele Male angeschaut haben, um so viele Details wie möglich aufzugreifen, die in unseren Augen interessant sind oder Spaß machen. Als wir zum Beispiel das Amphitheater von San Diego im Spiel nachgebaut haben, mussten wir uns ansehen, wie es aussehen und sich anfühlen würde und wie die Gäste und Dinosaurier damit interagieren würden. Gleichzeitig musste es eine originalgetreue Nachbildung des ikonischen Gebäudes aus dem Film sein. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hat dies bei fünf Filmen außerordentlich viel Zeit gekostet. Andererseits war das natürlich großartig. Wir haben auch ein oder zwei Leuten aus dem Designteam die ersten „Jurassic Park“-Filme zum ersten Mal zeigen können, da sie so jung sind, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht einmal geboren waren!

Ich hoffe, dass euch dieser tiefere Einblick in den Chaostheorie-Modus gefallen hat, und wir können es kaum erwarten, euch dabei zuzusehen, wie ihr die Kontrolle übernehmt und eure eigene Jurassic World erschafft, wenn das Spiel am 9. November erscheint. Bestellt es jetzt auf PlayStation 5 und PlayStation 4 vor, um 3 Fahrzeug-Skins zu erhalten, die vom Film „Vergessene Welt: Jurassic Park“ inspiriert sind.