PM: Knockout City – So holt ihr euch die Trophäen! (Sony Playstation Blog)

Ihr habt Lust, mit euren Freunden mal wieder ein richtiges Mannschaftsspiel zu probieren, bei dem es nicht um Fußball oder Basketball geht? Dann könnten die epischen Dodgeball-Schlachten von Knockout City etwas für euch sein. Die einzelnen Matches sind schnell, ein bisschen chaotisch und stecken voller taktischer Möglichkeiten. Es ist wie damals in der Schule, nur viel cooler: rennen, fangen, ausweichen und abwerfen!

Besonders cool: Knockout City erlaubt Crossplay! Egal, wie und wo eure Freunde spielen: ihr könnt ein Team bilden und gemeinsam die Gegner ausschalten. Damit ihr dabei möglichst effektiv Trophäen sammelt, haben wir für euch einen kleinen Trophäen-Guide zusammengestellt.

Ihr habt Knockout City noch nie gespielt? Kein Problem! Im Rahmen der Player Celebration könnt ihr euch das coole Dodgeball-Game via PS Plus im November sichern! Indem ihr fleißig spielt, sammelt ihr schon fast automatisch Punkte, mit denen ihr an der großen Community Aktion teilnehmen könnt: Erobert den Thron!

Um den Thron zu erobern, müsst ihr euch nur über den Button oben anmelden und beim Spielen kräftig Punkte sammeln, schon kommt ihr dem Thron einen Schritt näher! Die Eroberung des Throns ist in drei Phasen unterteilt, für die ihr als Community eine bestimmte Anzahl an Punkten erreichen müsst. Ist eine Phase geschafft, erhalten alle Teilnehmer tolle Sofortpreise in Form von besonderen PSN-Avataren und PS4-Designs!

Phase 1 – 25.000.000 Punkte

Phase 2 – 100.000.000 Punkte

Phase 3 – 160.000.000 Punkte

Sind alle 3 Phasen geschafft und der Thron erobert, habt ihr zusätzlich die Chance auf physische Preise und sogar eine PlayStation 5!

Insgesamt könnt ihr 51 Trophäen erhalten, indem ihr fleißig Dodgeball spielt. Wie immer gibt es die Platin Trophäe für das Erhalten aller anderen Trophäen. Außerdem könnt ihr nur eine Gold Trophäe abstauben, der Rest teilt sich auf Silber und Bronze Trophäen auf.

Platin Trophäe

Komplettpaket

Gold Trophäe

Willkommen in den großen Ligen

Schnelle Trophäen – Silber

Unbesiegbar

Pass-Wunderkind

Selbstverliebtes Stolzieren

Fang-O-Mat

Playmaker

Schnelle Trophäen – Bronze

Gluck Gluck

Ereignis-Evangelist

Wahres Talent

Kugelfang

Die Müllabfuhr ist da