PC XOne Xbox X

Mit dem letzten Update wurde die Note von 4Players ergänzt.

In unserem Noten-Vergleich zu Forza Horizon 5 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Forza Horizon 5

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 90

v. 100 Man darf sich hier quasi auf ein „Best of Horizon“ freuen, das einen vom ersten Moment packt und in den Rennspiel-Bann zieht. Die griffige Fahrphysik mit ihrem eleganten sowie jederzeit überzeugenden Spagat zwischen Simulation und Arcade-Spaß macht den Anfang. Darauf aufsetzend warten in Mexiko mehr als genug Wettbewerbe und Aktivitäten. Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 89

v. 100 Abschließend sei aber nochmal ganz (!) deutlich gesagt, dass kein Racing-Fan, der eine Xbox zu Hause hat und evtl. im Besitz des Game Pass ist, drum herumkommt, nicht zumindest einen Blick ins Spiel zu werfen. Selbst wenn euch das Spiel wenig überrascht, allein durch das wunderschöne Mexiko zu fahren und die über 500 fantastisch modellierten Autos zu sammeln, ist eine pure Freude. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps 92

v. 100 Letzten Endes handelt es sich bei meinen Kritikpunkten um Komforteinbußen und keine wirklichen Verfehlungen der Entwickler. Denn die haben die drei Jahre seit Forza Horizon 4 genutzt und lassen den Vorgänger weit hinter sich. Ganz im Gegensatz zu jährlich erscheinenden Sportspielen, komme ich hier nicht auf die Idee, dass es sich um ein Upgrade zum Vollpreis handelt. GamersGlobal 8.0

v.10 Trotz gewohnt hoher Qualität verliert Forza Horizon 5 für mich einfach an Reiz. Nein, das Spiel ist keine herbe Enttäuschung. Aber es liefert einfach zu viel vom Gleichen, sodass Serienkenner abseits der Hardcore-Fans schlicht weniger überzeugende Argumente finden werden, noch einmal direkt zum Launch zuzuschlagen. Game-Pass-Besitzer können aber bedenkenlos zuschlagen.

Durchschnittswertung 8.8 *Zuletzt überprüft: 8.11.2021, 10:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.