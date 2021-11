Teaser Magier und Runenmeisterinnen und überhaupt: Frauen! und vieles neue mehr bringt diese Mega-Mod zu Battle Brothers. Jörg wollte nur mal probespielen – und ist dutzende Stunden hängengeblieben.

Jaja, ich weiß, der eine oder andere respektive die oi odder d‘nächschde (merke: weltweit sind nur die Schwaben zungentechnisch dazu in der Lage, auf ein ch ein sch folgen zu lassen. Wir können alles! Außer impfen.) werden schon wieder denken: „Der Langer! Hat der noch nicht genug gehabt mit seinem Battle Brothers-Letsplay! Was nervt der uns schon wieder damit!“ Diejenigen unter euch bitte ich jedoch um Geduld, bei der Beschwerdeannahmestelle stehen bereits die Vertreter der sogenannten „Der Langer! Will der wirklich noch eine 3. Staffel Dark Souls 2 machen! Gibt’s nichts anderes!“-Fraktion. Und außerdem geht es hier nicht um Battle Brothers, sondern die Mod Legends, fast schon eine Full Conversion mit neuem Spielgefühl. Und als Sahnehäubchen obendrauf habe ich auch die Stronghold-Mod installiert.

Jetzt mit Weibern!

Zu behaupten, Battle Brothers würde durch Legends ein völlig anderes Spiel, wäre Quatsch. Es bleibt ein fies schweres Taktik-Geschnetzele. Aber es hat sich echt sehr viel getan, und ganz überwiegend zum Guten. Es gibt nun unter anderem: Weiber zum Anwerben beispielsweise – entweder „authentisch“, also eher aus mittelalterlichen Frauenberufen wie Waschfrau oder „abenteuerlustige Adlige“ stammend, oder „gleichberechtigt“, dann können die Battle Sisters alle Hintergrundberufe haben, die auch die Bäddel-Brodders haben (dies als Gruß in die ...