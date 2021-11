The Elder Scrolls 5 - Skyrim - The Adventure Game: Brettspiel Crowdfunding

andere

Brettspielumsetzungen von Videospielen sind derzeit in Mode. Das haben auch Modiphius Entertainment und Bethesda erkannt und eine Konvertierung des RPG-Dauerbrenners The Elder Scrolls 5 - Skyrim für euren Spieletisch angekündigt. Hinter dem Namen The Elder Scrolls 5 - Skyrim - The Adventure Game verbirgt sich ein kooperatives Brettspiel mit Rollenspielelementen für bis zu vier Spieler, es soll aber auch komplett im Solo-Modus gespielt werden können. Einen Einblick in das Gameplay könnt ihr im Regelheft oder im unten verknüpften Video erhalten.

Passend zur Ankündigung wurde auch eine Crowdfunding-Kampagne über die Plattform gamefound gestartet, deren Ziel von umgerechnet etwa 116.000 Euro bereits nach 28 Minuten erreicht wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser News steht der Zähler bei umgerechnet über 675.000 Euro, zusammengetragen von über 3.500 Unterstützern. Auf der Kampagnen-Seite findet ihr auch noch viele weitere Details zur geplanten Umsetzung.

Wenn ihr selbst noch mit einsteigen möchtet, müsst ihr für die Basisversion mindestens 80 Euro zuzüglich Versand auf den Tisch legen. Die Variante, in der bereits zwei Erweiterungen inkludiert sind, schlägt dann mit etwa 165 Euro zuzüglich Versand zu Buche, während ihr für die Deluxe Version mit zusätzlichem hochwertigerem Spielmaterial mit Kosten von fast 260 Euro zuzüglich Versand rechnen müsst. Laut Kampagne ist die Auslieferung bereits für August 2022 geplant, im Anschluss soll auch eine Ladenversion erscheinen.