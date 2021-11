PM: Tipps und Tricks für Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (Square Enix)

PC Switch PS4

Karten auf den Tisch: YOKO TAROs jüngstes Spiel ist kein typisches RPG.

In Voice of Cards: The Isle Dragon Roars wird jedes Element des Abenteuers in Form von Karten repräsentiert - Charaktere, Monster, Gegenstände, Ausrüstung. Ja, sogar die Welt selbst!

Die Ästhetik dieses Spiels ist sehr charmant, aber lasst euch nicht täuschen! Das heißt nämlich nicht, dass es sich hier um ein einfaches Abenteuer handelt. Ihr seid schließlich unterwegs, um einen Drachen zu töten. Um euch den Einstieg in diese Quest ein bisschen leichter zu machen, haben wir hier ein paar nützliche (und spoilerfreie) Tipps und Tricks für euch zusammengestellt.

Es mag verführerisch sein, auf kürzestem Weg zum nächsten großen Story-Moment in Voice of Cards zu eilen - selbst wenn es nur darum geht, der Erzählung des Spielmeisters durch Todd Haberkorn zu lauschen. Wir schwören, die Stimme dieses Mannes ist wie flüssiger Honig.

Allerdings empfehlen wir euch, die gesamte Karte in Augenschein zu nehmen, denn es gibt dort eine Menge zu entdecken. Ihr könnt zufällig über eine Kiste voller Gold oder Gegenstände stolpern, einen Hinweis aufdecken, der euch vielleicht zu Reichtümern führt, einen neuen NPC zum Interagieren finden - und so weiter und so fort.

Es ist es total wert, abseits der ausgetretenen Pfade zu marschieren, um Gegner zu finden, mit denen sich für zusätzliche EP und einen Batzen Gold kämpfen lässt. Oder natürlich auch einfach nur, um Spaß zu haben.

Die Monster, denen eure kühne Truppe in die Arme läuft, ist ein recht vielfältiger Haufen mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und das bedeutet, dass ihr unterschiedliche Ansätze verfolgen müsst, um sie niederzukämpfen.

Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, eine Auswahl an Zauber- und Fähigkeitskarten im Deck zu haben. Wenn ihr beispielsweise einer großen und kräftigen Kreatur begegnet, an der eure physischen Attacken abperlen, dann wäre es ziemlich unpraktisch, nicht ein paar magische Option in der Hinterhand zu haben.

Also: Achtet darauf, dass ihr ein paar Karten für jede Eventualität mitführt, vor allem zu Beginn eures Abenteuers.

Jeder Charakter in eurer Truppe hat Zugriff auf eine spezifische Fähigkeit, die nur er erlernen kann, und im Notfall können einige davon wirklich extrem nützlich sein.

Probiert auf jeden Fall unterschiedliche Fähigkeiten-Sets und Teamzusammenstellungen aus, während ihr euch mit dem Spiel vergnügt. Es liegt viel strategisches Potenzial in den einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere. Wer experimentiert, wird also belohnt.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars fängt relativ beschaulich an, aber so wie sich das Abenteuer entwickelt, wachsen auch die Gefahren, mit denen ihr konfrontiert werdet. Und so erweist es sich als nützlich für euch, gegen Mitte bis Ende des Spiels zwei "Heiler" im Team zu haben.

Einer dieser Heiler sollte Zugang zu einem Zauber oder einer Fähigkeit haben, die viele LP eines einzelnen Ziels wiederherstellt. Der andere sollte eine Flächeneffekt-Heilung beherrschen, damit die Truppe als Ganzes geheilt werden kann.

Verschiedene Heil-Optionen zur Hand zu haben, lässt euch nicht selten härtere Kämpfe überstehen.

Wenn ihr in einer Stadt seid, dann sorgt dafür, dass ihr mit so vielen NPCs wie möglich sprecht. Die haben nicht nur meistens irgendwas mitzuteilen, sondern bieten euch manchmal auch besondere Karten an.

Und all diese Karten zu sammeln, ist es absolut wert - sie könnten sich nämlich für… etwas Bestimmtes nützlich erweisen. Was, fragt ihr euch? Das müsst ihr schon selbst herausfinden.

Wenn eine NPC-Karte umgedreht wird, könnt ihr über ein paar Zeilen Text mehr über diese Figur herausfinden.

Das ist so ähnlich wie bei den Waffen-Storys in der NieR-Serie, die der Welt Hintergrund und Faszination verleiht. Wichtiger noch, trotz der Kürze der Texte sind einige dieser "Umdreh-Geschichten" überraschend kraftvoll - sie bleiben euch definitiv im Gedächtnis, noch lange, nachdem ihr das Spiel ausgeschaltet habt.

In Voice of Cards gibt es einen New Game+-Modus, und es lohnt sich wirklich, nochmal in die Kampagne zu springen.

Ihr könnt dann nicht nur andere Entscheidungen in der Story treffen, sondern bekommt auch Zugang zu einem versteckten Dungeon mit einem neuen machtvollen Gegner.

In der Spielhalle könnt ihr ein weiteres Kartenspiel spielen, und zwar gegen KI-Figuren oder lokal gegen eure Freund:innen.

Die grundlegenden Regeln sind simpel - ihr müsst versuchen, mit Paaren, Drillingen oder drei Karten in einer Reihe Punkte zu machen. Wer die meisten Punkte hat, wenn die Karten aufgebraucht sind, ist natürlich der Sieger.

Das Spiel besitzt aber weitere Komplexitätsebenen dank dreier zusätzlicher Regelsets, die neue Elemente wie Fähigkeitskarten, Joker und Ereignisse hinzufügen. Welche Regeln ihr auch immer zum Spielen nutzt - versucht die Karte mit dem höchsten Wert zu halten. Dies erhöht eure Chance auf ein Paar oder eine Reihe mit hohem Wert.

Wenn ihr nur einen Tipp aus diesem Artikel mitnehmt, dann sollte es genau dieser sein.

Kimihiko Fujisakas aufregendes Charakterdesign und Keiichi Okabes wunderbarer Soundtrack verleihen Voice of Cards eine entspannte, chillige Atmosphäre. Es ist ein Spiel, das sich einfach angenehm anfühlt.

Es gibt nicht den Druck, schnell zum nächsten Ereignis zu eilen oder ungebremst durch die Erzählung zu flitzen. Ganz im Gegenteil - das hier ist ein Spiel, das aktiv danach verlangt, dass ihr es in eurem eigenen Tempo genießt.

Also: Nehmt euch eure Zeit, vergrabt euch in die Details und kostet dieses einmalige RPG voll aus.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist jetzt für Nintendo Switch, PS4 und auf Steam erhältlich.

Neben dem bloßen Spiel könnt ihr auch ein spezielles Bundle-Set erstehen, das zusätzlich den Pixelkunstset-DLC sowie sieben weitere DLC-Gegenstände enthält, die sich thematisch an NieR Replicant ver.1.22474487139… orientieren.

All diese Dinge sind auch getrennt erhältlich.

