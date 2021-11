PM: PlayStation Now-Spiele für November: Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX, Totally Reliable Delivery Service (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Verbrecherjagden, gefährliche Bergbesteigungen, fantastische Schlachten und fragwürdige Lieferkünste erwarten euch im November bei PlayStation Now. Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX und Totally Reliable Delivery Service stehen ab morgen, Dienstag, 2. November, für Abonnenten zur Verfügung.

Schauen wir sie uns genauer an.

Die Definitive Edition ist eine originalgetreue Neuauflage des Epos über das organisierte Verbrechen mit erweiterter Geschichte sowie Verbesserungen am Gameplay und der Optik. Steigt in den Reihen der Mafia zur Zeit der Prohibition auf und erlebt eine originalgetreu nachgebildete Stadtlandschaft der 1930er Jahre voller Architektur aus der Zwischenkriegszeit, Autos und Kultur. Nach einem Zusammentreffen mit der Mafia wird der Taxifahrer Tommy Angelo in tödliche Gefilde gestoßen. Zunächst wollte Tommy sich nicht mit der Verbrecherfamilie Salieri einlassen. Doch bald stellt er fest, dass der Preis zu hoch ist, um diese Chance verstreichen zu lassen.

Mafia: Definitive Edition ist bis Montag, den 28. Februar, auf PlayStation Now erhältlich.

Schnallt euch an und startet den Lieferwagen – jetzt wird geliefert! Sorgt im Alleingang für die Sicherheit eurer Lieferungen oder schließt euch mit euren Freunden zusammen, um euer Teamwork auf die Probe zu stellen und den Job in einer interaktiven Sandbox-Welt willkürlich zu erledigen. Unvorhersehbare Ragdoll-Physik trifft auf rasantes Platforming. Ihr könnt sprinten, springen, tauchen und euch mit Leichtigkeit festhalten, aber wenn ihr mit irgendetwas kollidiert, werdet ihr eiskalt ausgeknockt! Braucht ihr eine Pause von den Lieferungen? Dann spielt herum. Die Welt ist voller Spielzeuge, Fahrzeuge und Maschinen, die für die Arbeit oder zum Spielen verwendet werden können.

Auf dem Kontinent des Nebels, einem der vier großen Kontinente Gaias, ereignen sich seltsame Ereignisse. Das Königreich Alexandria, das von Königin Brane regiert wird, beginnt auf Befehl von Kuja, dem „Todesengel“ des Planeten Terra, mit der Invasion anderer Nationen. Ein zufälliges Aufeinandertreffen in Alexandria bringt Zidane, Vivi und Garnet zusammen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, auf der sie die Geheimnisse ihrer Vergangenheit sowie des Kristalls lüften und einen Ort finden, den sie ihr Zuhause nennen können.

Ihr könnt das schaffen. Helft Madeline auf ihrer Reise zum Gipfel des gewaltigen Celeste Mountain, sich ihren inneren Dämonen zu stellen. Über 700 knallharte Plattform-Herausforderungen und hinterhältige Geheimnisse erwarten euch in diesem extrem spannenden, handgefertigten Jump’n’Run von den Machern des Multiplayer-Klassikers TowerFall. Die Steuerung ist einfach und leicht verständlich – einfache Sprünge, Air-Dashes und Kletterpartien – aber mit einer ausdrucksstarken Tiefe, die es zu meistern gilt, wobei jeder Tod eine Lektion ist. Blitzschnelle Respawns sorgen dafür, dass ihr weiter klettern könnt, während ihr die Geheimnisse des Berges lüftet und seinen vielen Gefahren trotzt. Dieses erzählerische Einzelspieler-Abenteuer bietet außerdem eine charmante Besetzung von Charakteren und eine rührende Geschichte der Selbstfindung. Mehr Herausforderung gefällig? Schaltet die brutalen B-Seiten-Kapitel frei, die nur für die mutigsten Bergsteiger gedacht sind.