Blizzard: Diablo 4 & Overwatch 2 erst 2023 // Co-Chefin tritt zurück

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Activision Blizzard kommt derzeit nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Nach diversen Abgängen in der erweiterten Führungsetage und der Absage der für Februar 2022 vorgesehenen BlizzConline setzte sich die Reihe der Hiobsbotschaften bei der Bilanzpressekonferenz in der vergangenen Nacht fort. Co-Chefin Jen Oneal gab bekannt, dass sie nach nur vier Monaten das Unternehmen Ende des Jahres wieder verlassen und Mike Ybarra die alleinige Führung überlassen werde. In einer auf der Blizzard-Homepage veröffentlichten Mitteilung Oneals erklärt diese, dass sie sich stärker bei Women in Games International einbringen wolle, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für Gleichberechtigung und Vielfalt in der Spielebranche einsetzt und unter anderem auch von Blizzard finanziell unterstützt wird.

Die Personalwechsel der letzten Monate hätten dann auch dazu geführt, so Mike Ybarra auf der PK, dass die Entwicklungen von Diablo 4 und Overwatch 2 in Verzug geraten seien. Während man nach wie vor plane, eine größere Menge an Content im nächsten Jahr zu veröffentlichen, gehören das Action-Rollenspiel und der MMO-Shooter nicht dazu. Sobald jedoch die Teams mit neuem Personal verstärkt wurden, werde man sich mit der zusätzlichen Zeit um ein bei Release optimales Produkt bemühen, hieß es dazu weiter in der Pressekonferenz.

Die Anleger an den Finanzmärkten haben die Nachrichten der Nacht offensichtlich nicht gefallen. Zum Börsenstart in Deutschland verloren die Papiere von Activision Blizzard mehr als 10 Prozent (Stand: 8:30 Uhr).