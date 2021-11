GEE: Sonderheft im Februar 2022 // Jörg Luibl als Chefredakteur

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

So manch einer von euch wird sich noch an das Spielemagazin GEE (Games, Entertainment, Education) erinnern. Seit mittlerweile acht Jahren ist die physische Ausgabe des Heftes eingestellt. Wie auf der offiziellen Hompeage nun bekannt gegeben wurde, wird am 17. Februar 2022 eine Sonderausgabe erscheinen.

Die Ausgabe Nummer 70 von GEE wird einen alten Bekannten als Chefredakteur haben: Jörg Luibl, der lange Jahre in derselben Position bei 4Players tätig war, bevor das Online-Portal Anfang diesen Monats eingestellt wurde. Wenn euch die Hintergründe vom Ende von 4Players interessieren, können wir euch unseren Wochenschluss-Podcast mit Jörg Luibl als Gast besonders ans Herz legen. Als weitere Schreiber versprechen die Macher noch mehr bekannte Namen, Art Director wird einmal mehr Brian Crome sein.