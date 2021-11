Call of Duty - Vanguard: PC-Anforderungen bekannt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem neuen Blog-Eintrag hat Activision die PC-Systemanforderungen für Call of Duty - Vanguard bekannt gegeben. Im Zuge dessen wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, der Szenen aus der Rechenknecht-Fassung zeigt.

Im Folgenden haben wir aufgelistet, was in eurem Rechenknecht verbaut sein muss, um Vanguard in den diversen Qualitätsstufen spielen zu können:

Betriebssystem: Minimum: Windows 10 64 Bit Empfohlen/Kompetitiv/Ultra 4K: Windows 10 64-bit oder Windows 11 64 Bit

CPU: Minimum: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300 Empfohlen: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen 5 1600X Kompetitiv: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 1800X Ultra 4K: Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 9 3900X

RAM: Minimum: 8 GB Empfohlen: 12 GB Kompetitiv/Ultra 4K: 16 GB

Speicherplatz: Minimum: 36 GB zum Release (nur Multiplayer und Zombies) Empfohlen/Kompetitiv/Ultra 4K: 61 GB zum Release

Grafikkarte: Minimum: Nvidia Geforce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470 Empfohlen: Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 Kompetitiv: Nvidia Geforce RTX 2070/RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 5700XT Ultra 4K: Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Videospeicher: Minimum: 2 GB Empfohlen: 4 GB Kompetitiv: 8 GB Ultra 4K: 10 GB



Zusätzlich könnt ihr ein Paket mit höher aufgelösten Assets herunterladen, das entweder 32 GB (1080p) oder 64 GB (4K) misst. Außerdem könnt ihr euch über Support für Nvidia DLSS, beziehungsweise AMD FSR freuen. Raytracing-Effekte scheint es aber nicht zu geben.