Xbox All Access: Konsolen-Ratenkauf mit Game Pass startet in Deutschland

In Amerika bietet Microsoft das Xbox All Access-Paket bereit seit November 2020 an. Nun gibt das Unternehmen bekannt, dass ihr den Dienst ab heute auch in Deutschland nutzen könnt. Ähnlich wie bei einem Handyvertrag könnt ihr euch eine nagelneue Xbox Series S oder Xbox Series X ins Wohnzimmer stellen und zahlt einen monatlichen Pauschalpreis. Nach der Laufzeit von 24 Monaten dürft ihr die Konsole zudem behalten, Zusatzkosten sind keine enthalten. Selbst der Versand ist laut Microsoft im Paketpreis enthalten. Und so viel kosten die Tarife:

Xbox All Access mit Series S: 24,99 Euro

Xbox All Access mit Series X: 32,99 Euro

Für diesen Pauschalpreis erhaltet ihr aber nicht nur die Konsole eurer Wahl, es ist außerdem Zugang zum Xbox Game Pass Ultimate enthalten. Ihr könnt also alle Titel aus Microsofts Spiele-Abo nutzen, zu denen sich seit geraumer Zeit auch EA Play zählt. Außerdem umfasst der Game Pass Ultimate die Freischaltung von Online-Matches via Xbox Live Gold und Xbox Cloud Gaming, durch das ihr aktuelle Spiele auf euren PC, euer Smartphone und euer Tablet streamen könnt.

Als Vertriebspartner arbeitet Microsoft für Deutschland zunächst exklusiv mit Cyberport zusammen. Dort könnt ihr euren Xbox-All-Access-Vertrag entweder in einer Filiale oder auf der Homepage abschließen. Weitere Handelspartner sollen folgen. Wenn ihr in der Schweiz oder Österreich wohnt, müsst ihr euch noch etwas länger gedulden, dort wird Xbox All Access erst 2022 starten.

Eine wichtige Frage ist bei der Series X natürlich auch die Verfügbarkeit. Hier zeigt sich Florian Liewer, Xbox EMEA Marketing Lead, im Gespräch mit den Kollegen von Gameswirtschaft zuversichtlich. Laut ihm werde Microsoft "alle Hebel in Bewegung setzen, um gerade in den kommenden Wochen vor der Bescherung mehr Ware in die Händler-Regale zu bringen."