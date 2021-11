50000. Steckbrief: Space-Pilot (+Retro-Rückblick), C64 & SNES als Plattformen

Teaser Sage und schreibe 49.999 Spiele wurden von eifrigen Helfern in den letzten zwölf Jahren in die GamersGlobal-Datenbank eingepflegt. Nun ist Steckbrief 50.000 erschienen – hier der Retro-Rückblick...

Der fünfzigtausendste Spiele-Steckbrief von GamersGlobal sollte natürlich zu einem besonderen Spiel sein, das – logischerweise – noch nicht in der Datenbank ist. Gar nicht so leicht, wie ich gestern im Skype-Meeting mit den Oberarchivaren merkte! Denn die allermeisten auch nur halbwegs wichtigen Titel sind längst drin in der Datenbank. Und auch trotz der erst heute erfolgten Einführung des C64 als offizieller Steckbrief-Plattform gibt es diverse C64-Klassiker über andere Systeme in der Datenbank, sei es Sid Meier's Pirates, sei es The Great Giana Sisters, sei es Turrican, sei es M.U.L.E., sei es Pi-, sei es Pa-, sei es Po. Also habe ich nach einem Gedankenblitz Space Pilot gewählt – das war nämlich mein allererstes C64-Spiel, und gleichzeitig mein erstes (und für längere Zeit letztes) Original.



Wobei, "Original" ist in Bezug auf Space Pilot eine gewagte Aussage: Kingsoft klaute schlicht und fast 1:1 das Spielprinzip von Konamis Spielhallen-Automat Time Pilot. So machte man das damals in Homecomputer-Zeiten – Lizenzen erwerben? Hahaha! Davon ahnte ich natürlich nichts, als ich mit der frisch auf einer Stuttgarter Computermesse erworbenen Datasette nach Hause fuhr (will heißen: gefahren wurde, Papa war mit dabei).



Zuhause spielte ich dann Space Pilot nicht etwa in seiner prächtigen Farbigkeit, die ihr unten sehen könnt – denn mir stand in den ersten Monaten nur ein alter Camping-Schwarz-Weiß-Fernseher zur Verfügung für das neu entdeckte 8-Bit-Homecomputer-Hobby. Das machte einige der Levels noch anspruchsvoller, weil sich bestimmte Feindflugzeuge grau-in-grau kaum noch vom Himmel abhoben.



Was habe ich Zeit in dieses eigentlich nicht sehr komplexe Spiel reingesteckt! Was hatte ich Spaß, mit Wolken mitzufliegen (was mich für die KI aber nicht unsichtbar machte – wohl aber die KI-Flieger für mich schwerer zu entdecken). Wie traumwandlerisch umkurvte ich die Feindgeschwader. Ich drehte mit dem Joystick das eigene Flugzeug, das in der immer gleichen Geschwindigkeit flog. Ansonsten konnte ich schießen, das war's.



In fünf Zeitepochen muss ich genügend Flieger abschießen, um in die nächste zu gelangen. Dabei gilt es nebenher noch eigene Piloten am Fallschirm zu retten und dickere Gegner (Extrapunkte!) zu erledigen, bevor dann schließlich der jeweilige Epochen-Endgegner – etwa ein großer Zeppelin oder ein fetter Chinook-Heli– erscheint. In den ersten drei Epochen bin ich mit meinem Jet noch schneller und wendiger als Doppeldecker, Zweiter-Weltkrieg-Flieger und Vietnamkrieg-Helikopter. In Epoche 4 ziehen die Bösen dann gleich, und in der letzten muss ich die Militärtechnologieführerschaft an pfeilschnelle Ufos abgeben. Apropos: Nach einem knappen Jahr bekam ich dann endlich das Farb-Upgrade für mein C64-Setup – der alte Farbfernseher war wie ein nachträgliches "Remaster" für Space Pilot und meine restliche Sammlung.