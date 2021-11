Monster Bash HD: Apogee-Platformer neu bei GOG und Steam

PC Linux

Ihr habt noch nicht genug von Halloween, Grusel und Zombies? Mit der überarbeiteten HD-Auflage von Apogees '93er-Platformer Monster Bash könnt ihr humorvoll in die Verlängerung gehen. Bei GOG und Steam schießt sich der zehnjährige Johnny Dash ab sofort wieder mit seiner Steinschleuder durch Friedhöfe und Gruften, erledigt dabei Untote, Killerhände und andere übelriechende Monster und will eigentlich nur ein paar Haustiere befreien.

Für Monster Bash HD hat Emberheart Games die drei Episoden, in die das Spiel damals Apogee-typisch unterteilt war, zusammengefügt, die Grafik kräftig überarbeitet und dem in die Jahre gekommenen Gameplay einige neue Features verpasst. So steht nun ein Nightmare-Schwierigkeitsgrad zur Auswahl, eine Munitionsanzeige erleichtert den Überblick und Controller werden ebenfalls unterstützt. Eine Cloud-Save-Funktion zeigt euch, wie erfolgreich ihr beim Achievement-Sammeln gegenüber anderen Spielern seid und wer die Levels in- und auswendig kennt, darf sich im Editor (via Steam Workshop) austoben oder User-Level spielen. Original-Soundtrack und Soundeffekte haben die Entwickler laut eigener Aussage hingegen nicht angerührt.