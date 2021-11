Teaser Im Oktober-Editorial verrät euch GamersGlobal-Chefredkteur Jörg Langer vor allem, was wir für den November planen – aber auch darüber hinaus. Wenn ihr es lesen wollt, benötigt ihr ein Premium-Abo.

Es begab sich zu der Zeit, als die Tage immer kürzer wurden und der Chefredakteur einer riesengroßen Spiele-Website staunend auf die Uhr schaute an einem Wochenende, wie spät es schon geworden war, um dann beruhigt zu denken, „ah, ist ja Zeitumstellung“, um sich sogleich in seine Gemächer zu begeben und am nächsten Morgen zu bemerken, dass die Zeit ja zurückgestellt wurde, nicht vor, und es somit in der Nacht zuvor noch sehr viel später geworden war. Auf jeden Fall begab es sich zu jener Zeit, die noch nicht lange zurückliegt, dass dem Chefredakteur auffiel, dass ja noch ein Editorial anstand. Sogleich begann er sich heftig zu betrinken, spitzte dann seine Tastatur und begann, einige Seiten vollzukritzeln. Aber nur für coole Dudes und Dudinnen, die vom holden Nektar Premium gekostet haben.Okay, da vielleicht nicht jeder diesen Ausführungen folgen konnte: A) Es ist Winterzeit seit der Nacht auf Sonntag. B) Ihr braucht ein Premium-Abo zum Weiterlesen...