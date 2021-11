PM: Neu im Xbox Game Pass: Forza Horizon 5, Minecraft in Bedrock und Java Editions und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Von einem Gaming-Blockbuster zum nächsten! Xbox hält sein Versprechen und bringt Dir im November jede Menge hochklassige neue Games direkt zum Release im Xbox Game Pass. Du kannst es gar nicht abwarten? Halte noch einen kurzen Moment durch und erfahre hier, welche weiteren fantastischen Updates, DLCs und Perks Du diesen Monat mit dem Pass genießt.

Falls Du den Xbox Game Pass für PC noch nicht ausprobieren konntest, hast Du jetzt die perfekte Gelegenheit! Ab dem 2. November bekommst Du Deine ersten drei Monate im Xbox Game Pass für PC für nur 1 Euro. Das bedeutet drei Monate voller fantastischer PC-Spiele und fantastischer neuer Games wie Age of Empires IV, Minecraft – Bedrock und Java Editions – und Forza Horizon 5. In wenigen Wochen gesellt sich außerdem auch Halo Infinite zu dieser großartigen Auswahl hinzu. Genug der Vorrede! Hier sind die neuen Spiele!

2. November – Minecraft: Java und Bedrock Editions (PC)

Poliere Deine Tastatur denn Minecraft kommt nun auch als Minecraft: Java Edition und Minecraft: Bedrock Edition für Windows 10 und 11 in den Xbox Game Pass für PC und Ultimate. – inklusive Crossplay auf Konsole und Tablet. Kein lästiges Entscheiden – Du spielst genau die Minecraft-Version, die Du spielen möchtest.

2. November – Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Der Tag des großen Umzugs ist gekommen! In Unpacking entpackst Du Deine Umzugskartons und findest in Deinem neuen Zuhause Plätze für Deine geliebten Besitztümer. Mach es Dir gemütlich und finde mehr über Deine innersten Vorlieben und Wünsche heraus. Im Laufe von acht Umzügen triffst Du immer wieder auf neue Figuren und Gegenstände, die Dich in Erinnerungen schwelgen lassen. Das Packen beginnt pünktlich zum Release im Xbox Game Pass.

4. November – It Takes Two (Cloud, Konsole und PC)

EA Play – It Takes Two ist ein abgedrehtes Plattform-Abenteuer für zwei Spieler*innen in dem der Schlüssel zum Erfolg in gutem Teamwork liegt. Spielt zusammen als Cody und May, ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Die beiden sind in einer wundersamen Welt gefangen, in der sich hinter jeder Ecke eine Überraschung verbirgt. Also müssen sie wohl oder übel die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammensetzen, um den Fluch aufzuheben.

4. November – Kill It with Fire (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Die Menschheit hat seit vielen tausend Jahren einen unerbittlichen und tödlichen Feind – die Spinne. Doch die achtbeinigen Krabbler haben die Rechnung ohne Dich gemacht. Du stellst Dich den spinnenverseuchten Vorstädten und bekämpfst die Arachniden mit allem, was Dir zu Verfügung steht. Besonders effektiv ist Feuer – oder Explosionen, Wurfsterne, Zerquetschen – eigentlich so ziemlich alles. Aber das heißt nicht, dass es einfach ist. Erst einmal musst Du die Biester finden.

9. November – Football Manager 2022 (PC)

Schnapp Dir Tastatur und Maus und werde bequem von Deinem PC aus zum neuen Stern am Himmel des Fußball-Managements. Du tauchst ein in die authentische Welt abseits des Spielfelds und lernst die Bedeutung von Team-Zusammenhalt, Talent-Förderung und viele weitere Feinheiten des Manager-Berufs kennen. Wirst Du Deinen Club an die Weltranglisten führen – oder doch eher in die Kreisliga? Erfahre es pünktlich zum Release im Xbox Game Pass für PC.

9. November – Football Manager Xbox Edition 2022 (Cloud, Konsole und PC)

So nah bist Du dem Fußball-Management noch nie gekommen.Pünktlich zum Release von Football Manager 2022 erlernst Du die essenziellen Management-Taktiken der Fußball-Welt direkt auf Deiner Konsole. Navigiere Dich durch Deine Management-Boards, verändere Team-Aufstellungen und setzt das Fundament einer mächtigen Sport-Dynastie – vorausgesetzt Du triffst die richtigen Entscheidungen und hast ein Gespür für vielversprechende Jungtalente.

9. November – Forza Horizon 5 (Cloud, Konsole und PC)

Pünktlich zum Release startest Du in Forza Horizon 5 in das nächste große Offroad-Abenteuer mitten in der vielfältigen Landschaft Mexikos. Erkunde die lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Open World-Landschaften mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt. Auf Deinen Fahrten entdeckst Du lebendige Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, verborgene Ruinen, unberührte Strände, weite Schluchten und einen emporragenden, schneebedeckten Vulkan.

11. November – Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsole)

In Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition erlebst Du den absoluten Klassiker der Grand Theft-Reihe, jedoch überarbeitet für die nächste Konsolengeneration. Freue Dich auf Grand Theft Auto V-Style Steuerung, verbesserte Lichtsetzung, noch lebendigere Umgebungen und vieles mehr!

11. November – One Step from Eden (Konsole und PC)

[email protected] – One Step From Eden ist ein Mix aus strategischem Kartendeck und Echtzeit-Action mit Roguelike-Elementen, in dem Du entscheidest, ob Dein Charakter eine Schneise der Zerstörung anrichtet oder Gnade walten lässt. Kämpfe allein oder im Koop, wirke mächtige Zauber, stelle Dich immer stärkeren Feinden und sammle spielverändernde Artefakte. Schaffst Du es nach Eden oder droht Dir die Auslöschung?

Jetzt verfügbar – Backbone (Cloud)

[email protected] – Waschbär-Detektiv Howard Lotor ist kein Held. Er kann kaum die Miete bezahlen. Allerdings ist er über etwas gestolpert, das so gewaltig ist, dass es die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern wird. Atemberaubende Bilder, ein stimmungsvoller Soundtrack und die mitreißende Geschichte erwecken das von Tieren bewohnte Vancouver zum Leben. Dein Post Noir-Abenteuer kann beginnen!

Jetzt verfügbar – Moonglow Bay (Cloud, Konsole und PC)

Angeln verbindet Mensch und Ozean. In dem Angel-RPG Moonglow Bay erlebst Du die nostalgische Idylle der kanadischen Ostküste zur Zeit der 80er. In einer emotional aufgeladenen Geschichte begibst Du Dich als Angel-Anfänger*in auf die Reise Deines Lebens, um den letzten Wunsch eines geliebten Menschen zu erfüllen. Schnapp Dir Notizbuch und Rute und erkunde die geheimsten Winkel des Ozeans.

Jetzt verfügbar – Project Wingman (Cloud und Konsole)

In Project Wingman erlebst Du die actiongeladene Welt der Luftkämpfe und vollführst tollkühne Manöver, um Deine Gegner auszuschalten. Auf Deinen Flügen durch die Gefechtszonen erlebst Du die Konflikte einer alternativen Erdgeschichte und trägst maßgeblich zu ihrem Ausgang bei.

Jetzt verfügbar – Doom Eternal: Horde Mode and Update 6.66

Das jüngste Doom Eternal-Update enthält kostenlose Neuerungen für alle Spieler*innen! Erlebe den neuen Horde-Modus, stelle Dich Deinen Mitspieler*innen im verbesserten Multiplayer Battlemode 2.0, teste Dein Können in zwei neuen Master Levels, verdiene neue Skins und vieles mehr!

Jetzt vorbestellen – Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle

Schnapp Dir das Premium Add-Ons Bundle und profitiere von vier Tagen Early Access, beginnend mit dem 5. November! Zusätzlich zum Early Access enthält das Bundle ein Welcome Pack, einen Car Pass, eine VIP-Mitgliedschaft und die ersten zwei Spiel-Erweiterungen sobald diese verfügbar sind. Es kommt noch besser: Als Mitglied des Xbox Game Pass sparst Du 10 Prozent auf den Kaufpreis!

12. November – Battlefield 2042 Early Access Trial with EA Play

Via EA Play erhalten Mitglieder des Xbox Game Pass für PC und Ultimate ab dem 12. November eine exklusive Kostprobe von Battlefield 2042. Stelle Dich bereits Tage vor dem Release anspruchsvollen militärischen Gefechten und erlebe bis zu zehn Stunden packendes Gameplay. Nutze außerdem Deinen Mitglieder-Rabatt auf die Vorbestellung und erhalte Battlefield 2042 10 Prozent günstiger sowie weitere exklusive Goodies.

Gemeinsam mit Bethesda hat Xbox eine Reihe fantastischer Xbox Game Pass Ultimate Perks für Dich vorbereitet. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks.

Jetzt verfügbar – Discord Nitro: 3 Monate Discord Nitro kostenlos

Jetzt wird Dein Discord-Erlebnis noch besser! Genieße Nitro Perks wie HD-Videos, Profil-Banner und vieles mehr. Dieses Angebot gilt für alle erstmaligen Nitro-Nutzer*innen mit einem Discord-Account.

Jetzt verfügbar – Black Desert: Special Gift Bundle

Der neue Season Server ist da! Schnapp Dir Dein Special Gift Bundle und profitiere von rasantem Spielfortschritt – die Zeit für Dein nächstes Abenteuer ist gekommen!

2. November – Apex Legends: Dr. Hakim Weapon Charm

Zeige Deinen Gegnern mit dem Dr. Hakim Weapon Charm, aus welchem Holz Du geschnitzt bist. Dank EA Play schmückst Du Deine Lieblingswaffe jetzt mit diesem stylischen Anhänger, wenn Du Dich in den nächsten Kampf um Ruhm und Ehre stürzt.

Unser Tipp: Noch bis zum 31. Januar 2022 hast Du die Möglichkeit, Dir eine 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft für Disney+ zu sichern. Löse Deinen Perk jetzt ein und genieße pünktlich zu den Feiertagen fantastische Filme aus beliebten Franchises wie Disney, Marvel und Star Wars.*

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über dieXbox Mobile App, die neueXbox (Beta) Appauf Windows PC, oder hier aufXbox Wire DACH.

*Einführungsangebot nur für neue Abonnent*innen verfügbar. Nach dem Aktionszeitraum läuft das Abonnement zum regulären Monatspreis weiter, sofern es nicht gekündigt wird. Nicht verfügbar in der Türkei, Indien und Russland.