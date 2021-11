The Book of Boba Fett: Erster Trailer zur Star Wars-Serie ist online

PS3 PS4 andere

Groß war die Überraschung, als am Ende der zweiten Staffel der Star Wars-Serie Der Mandalorianer eine neue Serie angekündigt wurde, die wohl eine der ikonischsten Figuren in diesem Franchise als Protagnisten anführt. Die Rede ist von dem Kopfgeldjäger Boba Fett, der bereits in der ersten Kinotrilogie Han Solo jagte und darüber hinaus in Der Mandalorianer in einer Nebenrolle zu sehen war.

Am 27. Dezember startet The Book of Boba Fett bei dem Streamingdienst von Disney+ und wird mit den schon bekannten Temuera Morrison als Boba Fett und Ming-Na Wen als seine Komplizin Fennec Shand die neue Serie anführen. Weitere Informationen zu der kommenden Serie sind spärlich. Aus dem bisherigen bewegten Bildmaterial ist lediglich zu entnehmen, dass Boba und Fennec das Unterweltimperium übernehmen wollen, dass einst von Jabba dem Hutten geleitet wurde.

Anschließend könnt ihr euch den neuen deutschsprachigen Trailer betrachten. Das englischsprachige Original kann über den Quellenlink angeschaut werden.