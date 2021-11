Age of Empires 4: Interessensabfrage für 1v1 GamersGlobal-Turnier

PC

Am 28. Oktober ist mit Age of Empires 4 (im Test) der neueste Teil der ruhmreichen Echtzeitstrategieserie erschienen. Nach redaktioneller Absegnung eines GamersGlobal-Turniers (im MoMoCa) ist der nächste Schritt die Interessensabfrage. Wenn ihr Lust habt, an einem GamersGlobal-AoE4-Turnier, könnt ihr euch nach dem folgenden Prozedere anmelden . Sollte die ausreichende Teilnehmerzahl von acht Kombattanten zustande kommen, wird das Turnier voraussichtlich im Dezember starten. Gespielt wird im 1v1-Modus. Meldefrist ist der 22. November um 12 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt im Kommentarbereich, wobei ihr euren Kommentar mit "Anmeldung: XusernameX " beginnen müsst. Außerdem muss jeder Interessent der Turnierleitung (GG-User Vampiro) seine zur Meldefrist aktuelle Elo zukommen lassen. Dies erfolgt per PN mit dem Betreff "ELO XelowertX Username". Die Elo könnt ihr euch nach zehn Multiplayer-Spielen anzeigen lassen. Sie gilt als aktuell, wenn sie vom 19.-22. November ist. Meldefrist für die Elo ist ebenfalls 12 Uhr am 22.11.21. Das Elo-System ist ein Wertungssystem, um dem Können von Spielern eine Zahl zuzuordnen und so über die Elo-Zahl eine Vergleichbarkeit der Spielstärke zu erreichen; es wurde 1960 für den US-amerikanischen Schachverband entwickelt und kommt auch in Videospielen zum Einsatz.

Gespielt wird, Stand jetzt (Änderungsvorschläge sind noch möglich!), nach den im Folgenden kurz zusammengefassten Regeln:

Siegbedingungen: Alle Siegbedingungen sind freigegeben.

Bei acht Teilnehmern wird im Viertelfinale gestartet. Die Spieler mit der höchsten Elo starten im oberen und unteren Bracket, so dass die nominell besten Spieler erst im Finale aufeinandertreffen können. Aus einem Pool von drei Karten bannt jeder Spieler eine Karte. Die verbliebene Karte wird gespielt. Jeder Spieler bannt außerdem zwei Zivilisationen und wählt eine der vier verbliebenen Zivilisationen, wobei jede Zivilisation nur einmal gewählt werden kann. Der Gewinner der Partie zieht ins Halbfinale ein. Ab dem Halbfinale wird im "best of three" gespielt. Es sind also zwei Siege nötig. Die Mapvorgaben werden auf die erhöhte Spielzahl angepasst. Jeder Spieler darf nur noch eine Zivilisation bannen. Jeder Spieler wählt dann jeweils drei der verbliebenen Zivilisation aus. Eine Doppelvergabe ist nicht zulässig. Wenn es zu drei Partien kommt, wird jede nicht gebannte Zivilisation entsprechend einmal gespielt.

Bei 16 Teilnehmern startet das Turnier im Achtelfinale, für das die oben geschilderten Regeln für das Viertelfinale greifen. Bei mehr als acht aber weniger als 16 Interessenten werden die vier Spieler mit der besten Elo für das Viertelfinale gesetzt. Die übrigen Interessenten spielen die verbliebenen vier Plätze in einer Gruppenphase aus. Bei mehr als 16 Interessenten sind die acht Spieler mit der höchsten Elo für das Achtelfinale gesetzt. Die übrigen Spieler spielen die verbliebenen Plätze in einer Gruppenphase aus.

Wetzt eure Schwerter, poliert eure Rüstungen, stopft die Bombarden und schärft die Holzfälleräxte. The GamersGlobal-AoE4-Turnier needs you!