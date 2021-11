Strategische Allianz zwischen Sega und Microsoft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sega hat in einem Statement eine strategische Partnerschaft mit Microsoft angekündigt. Mithilfe von Microsofts Azure-Plattform will Sega mittel- bis langfristig eine Entwicklungsumgebung bereitstellen, mit der Sega seine "Super Game"-Strategie umsetzen kann. Ziel dieser Strategie ist die Produktion neuer Spiele mit den Schwerpunkten “Global”, “Online”, “Community” und “IP-Nutzung” mit weltweiter Skalierbarkeit. Gerade in einer immer weiter per 5G oder Cloud vernetzten Welt möchte Sega die Vorteile der Allianz nutzen, um seinen Kunden dauerhaft hochwertige Inhalte zu liefern. Ob die beiderseitige Partnerschaft auch zusätzliche oder exklusive Spiele für Microsofts Plattformen beinhaltet, ist nicht bekannt.

Yukio Sugino, Präsident von SEGA, äußert sich enthusiastisch zu der Partnerschaft:

„Mit einer strategischen Partnerschaft mit Microsoft möchten wir die Spieleentwicklung weiterbringen, damit unsere Titel von Fans auf der ganzen Welt genossen werden können. In dieser Hinsicht streben wir den Aufbau einer Allianz an, die sowohl die leistungsstarken Spielentwicklungskapazitäten von SEGA als auch die hochmoderne Technologie und Entwicklungsumgebung von Microsoft nutzt." Sarah Bond, Corporate Vice President von Microsoft, spart ebenfalls nicht mit Lob: