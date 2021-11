4Players.de: Neue Führung führt Website fort // Details noch nicht bekannt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die meisten von euch dürften mitbekommen haben, dass die Website von 4Players in ihrer bisherigen Form eingestellt wird und mehrere (redaktionelle) Stellen in diesem Zusammenhang abgebaut wurden. Konkret wurde das seit Mai 2000 bestehende Portal bis zum 31. Oktober 2021 redaktionell betreut. In der damaligen Mitteilung heißt es unter anderem:

[Die Portal-Einstellung] wurde durch wirtschaftliche Maßnahmen erzwungen, die einen zukunftssicheren Betrieb des Online-Magazins in dieser Form mit diesem Personalaufwand sowie einer sich wandelnden Vermarktungs-Landschaft unmöglich machten. Gleichzeitig ist dies eine konsequente Weiterführung der Firmenstrategie, die sich seit 2017 zunehmend auf die Kerngeschäftszweige konzentrierte.

Am heutigen 1. November wurde abermals eine Mitteilung „in eigener Sache“ veröffentlicht. Deutlich gemacht wird in dieser, dass „4Players.de mit neuer Führung weitergeht“. Im Wortlaut heißt es:

Es [freut] uns außerordentlich, euch mitteilen zu dürfen, dass es mehrere Interessenten für den Weiterbetrieb des 4Players.de-Portals gibt, um mit euch in die Gaming-Zukunft durchzustarten. Auch wenn wir die Ziellinie schon sehen, ist der Prozess noch nicht vollends abgeschlossen. Deshalb können wir aktuell noch nicht viel mehr dazu sagen, werden uns aber so schnell wie möglich umfassend dazu äußern und bitten darum, bis dahin von Fragen und Spekulationen abzusehen.

Darauf hingewiesen wird außerdem, dass die persönlichen Daten der Userinnen und User ohne die Zustimmung dieser nicht an den neuen Website-Eigner übertragen werden. Weitere Informationen zum neuen Eigentümer, den gespeicherten Daten sowie zum Status der Abonnements sollen „so schnell wie möglich“ folgen.