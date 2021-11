GG-User-Adventskalender 2021 // Bislang 19/24 Türchen gefüllt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der letzte Monat des Jahres steht fast in den Startlöchern. Um euch den Dezember abermals etwas zu versüßen, startet am 1.12. zum bereits vierten Mal der User-Adventskalender, für den ihr ab sofort eure Beiträge einreichen könnt. Solltet ihr auf GamersGlobal registriert sein und möchtet an diesem Community-Projekt teilnehmen, freuen wir uns auf eure Inhalte!

Eure Inhalte für die 4. Ausgabe

Bei der Wahl eines Themas seid ihr recht frei. Oberbegriffe wie GamersGlobal, Spiele, Filme, Technik und Vergleichbares dürften sich im Zusammenhang mit GG jedoch mehr als anbieten. Wer möchte, kann zum Beispiel auch ein passendes Video erstellen oder einen eigenen Artikel verfassen. Generell gilt, dass ihr beim Verweisen auf einen Text, ein Video oder eine Infografik bitte immer ein paar eigene Zeilen verfasst.

Das Ziel ist, den Userinnen und Usern von GamersGlobal im Laufe des Dezembers 24 kleine Überraschungen zu bieten – nicht mehr und nicht weniger.

Organisatorisches

Wer möchte, kann sich via Kommentar oder privater Nachricht verbindlich anmelden – verzichtet im erstgenannten Fall bitte auf die Nennung eures Inhalts, damit der Sinn eines Adventskalenders – die Überraschung – bestehen bleibt.

» Zum simplen Teilnahmeformlar auf gamersglobal.org

Im Gegensatz zu den vergangenen Kalendern könnt ihr eure Beiträge dieses Mal mittels des verlinkten Formulars einreichen. Erforderlich sind neben eurem Usernamen lediglich ein Bild (Screenshot, Foto und dergleichen) sowie natürlich der eigentliche Beitrag. In das entsprechende Feld tragt ihr bitte alle relevanten Informationen ein, so zum Beispiel auch eventuelle Verlinkungen zu Artikeln, Videos und ähnlichem. Alle Eingabefelder sind Pflichtangaben – solltet ihr „nur“ ein Bild einreichen, tragt im Textfeld einfach einen kurzen Hinweis ein.

Beachtet ferner, dass es für die Planung äußerst hilfreich ist, wenn so früh wie möglich feststeht, wer mitmacht und welchen Inhalt einreicht. Die letzte November-Woche gilt derzeit als Einsendeschluss, wobei spätere Türchen bei Bedarf auch im Laufe des Dezembers fertiggestellt werden können, was jedoch aus rein zeitlichen Gründen die Ausnahme sein sollte.

Sollte der Fall eintreten, dass mehr als 24 Ideen eingereicht werden, gäbe es erneut die Möglichkeit, mehr als einen Inhalt hinter ein Türchen zu packen.

Der Kalender

Der Kalender und dessen einzelnen Inhalte sind abermals nicht in das GG-System integriert, sodass sie – wie News und Co. – auch nicht einzeln kommentiert oder getrackt werden können. Wie üblich wird es einen Newsbeitrag geben, in der täglich auf das neueste Türchen hingewiesen wird und die folglich auch kommentiert werden kann.

Die individuelle Gestaltung eines Türchens ist nicht möglich und aufgrund der letztjährigen Erfahrungen zudem nur sehr selten notwendig. Sollte es dennoch Gründe dafür geben, meldet euch bitte via privater Nachricht.

Teilnehmer, die Inhalte beisteuern, erhalten keine EXP, Medaillen oder sonstiges. Auch hier steht schlicht der Spaß an der Sache im Vordergrund. Alle Mitwirkenden werden aber natürlich namentlich erwähnt.