Tassilo Rau: In Gedenken an den 2. Todestag

Am 1.11.2019 verstarb Tassilo Rau unerwartet im Alter von nur 44 Jahren. Bereits im Jahr 2020 verfasste GG-User RoT mit Rest in Pixels - Ein Nachruf auf Tassilo Rau eine Würdigung seines Lebenswerkes, hauptsächlich mit Fokus auf seine Werke und Zeitgenossen in der Computerspiele-Branche. Zum zweiten Todestag möchte RoT eine weitere Seite Tassilos würdigen, denn beide waren nicht nur GG-User, sondern begeisterten sich auch für Geocaching.

Geocaching ist eine virtuelle Schnitzeljagd, bei der es darum geht, weltweit verborgene "Schatzkisten" mittels GPS-Koordinaten ausfindig zu machen und sich in das Logbuch einzutragen. Im Jahre 2004 wurden die GPS-Signale auch der Öffentlichkeit zugängig gemacht und seitdem war Tassilo unter dem Pseudonym Colognilo auch auf Geocaching.com aktiv, bis er es zeitlich nicht mehr stemmen konnte. Neben der Schatzsuche hat man auch die Möglichkeit sogenannte Trackables auf die Weltreise zu schicken. Dies sind Gegenstände, die entweder eine Trackingnummer eingraviert, oder auf sonstige Weise angebracht haben (meist mittels Kettchen, die Hundemarken ähneln).

Genau so eine Münze mit eindeutiger Trackingnummer wurde nun zum Gedenken an Tassilo auf die Reise geschickt. Unter dem Namen "In Memory of Colognilo (Tassilo Rau)" ist der Verlauf der Reise dokumentiert und die Stationen auf einer Landkarte einsehbar. Als erstes Ziel hat die Münze ein Versteck in Marienhagen, bei Wiehl. Dies ist sowohl nahe seiner letzten Lebensstation, als auch in der Nähe seiner letzten Ruhestätte. Danach soll die Reise für die Münze an weitere, mit Tassilos Leben und Wirken verbundene Orte, wie zum Beispiel dem Kölner Messegelände gehen. Dort war Tassilo regelmäßig präsent und hat dort unter anderem im Retro-Bereich einen eigenen Stand gehabt.

Vielleicht befindet sich unter den hier Mitlesenden der ein oder andere Geocacher, der den Verlauf der Gedenkmünze verfolgt und dieser vielleicht selbst einmal habhaft werden kann. Über Fotos oder Geschichten zum Thema Computerspiele würde sich RoT bei diesem Anlass freuen.