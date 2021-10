Definitely Not Fried Chicken: Aufbau eines Drogenimperiums

PC

Mit Definitely Not Fried Chicken von Dope Games ist bereits seit längerem ein Titel in Arbeit, bei dem es sich um einen Business-Management-Simulator der etwas anderen Art handelt. Das Spiel soll noch im Laufe dieses Jahres für den PC auf Steam erscheinen.

Wie bei der erfolgreichen TV-Serie Breaking Bad werden hinter der legalen Fassade einer Brathähnchen-Fastfood-Kette Drogengeschäfte abgewickelt. Ihr erforscht und entwickelt hochwertige Rauschmittel wie Marihuana, Kokain oder Methamphetamin, baut neue Vertriebswege auf und gestaltet und konzipiert neue Produktionsanlagen.

Zugleich müsst ihr aber auch den legalen Teil des Restaurants ausbauen, damit das illegale Geschäft nicht auffliegt. Auch euer Personal solltet ihr bei Laune halten, damit sich die Mitarbeiterfluktuation und Sterblichkeitsraten gering halten, um zufriedene Mitarbeiter zu haben.