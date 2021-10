The Witcher: Finaler Trailer zur zweiten TV-Staffel erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Eine spannende Fantasy-Buchreihe wurde in eine erfolgreiche Spieletrilogie übertragen und der Streaminganbieter Netflix hat daraus eine abendfüllende Serie entwickelt. Die Rede ist von The Witcher mit seiner Hauptfigur Gerald von Riva, einem mysteriösen Kämpfer und Einzelgänger, der in einer mittelalterlichen Welt das Böse bekämpft und dabei versucht irgendwie seinen Platz zu finden.

Mit dem Untertitel Vorsehung ist ein Biest hat Netflix erst kürzlich den finalen Trailer zum Auftakt der zweiten Staffel von The Witcher veröffentlicht, die bei dem Streaminganbieter ab dem 17. Dezember dieses Jahres zu sehen wird.

Als Hauptdarsteller in der Rolle des titelgebenden Hexers wird wieder Superman-Darsteller Henry Cahill auftreten. Freya Allan als Prinzessin Ciri, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg sowie MyAnna Buring als Tissaia und Joey Batey als Jaskier kehren ebenfalls in ihre angestammten Rollen zurück.

Dem Trailer ist zu entnehmen, dass es in der acht Folgen umfassenden zweiten Staffel weiter um den Krieg von der Nördlichen Königreiche gegen Nilfgaard gehen wird. Außerdem trifft Gerald auf weitere Mitglieder seines Hexerordens und seinen ehemaligen Ausbilder Vesemir. Zu sehen sein werden auch der verfluchte Nivellen und ein Waldschrat, der im Witcher-Universum ein mächtiges Monsterwesen darstellt. Gerüchten zufolge, die auf Recherchen der Fanseite Redanian Intelligence beruhen, könnte es auch zu einem ersten Auftritt der Horde Wilde Jagd kommen.