Der frühe Vogel spielt im Early Access

Teaser Diverse Entwickler nutzen gerne die Gelegenheit, eine frühe Version ihres Spiels zu veröffentlichen, um Geld in die Kassen zu spülen und Feedback zu erhalten. Doch reizen euch Early-Access-Fassungen?

Anno 2013 führte Valve Early Access als Feature auf Steam ein. Zu den ersten zwölf Early-Access-Spielen gehörten damals Titel wie Arma 3, Kerbal Space Program und Prison Architect. Längst könnt ihr auch in anderen Stores wie GOG unvollständige Versionen von in Entwicklung befindlichen Titeln (oft zum vergünstigten Preis) kaufen und den Entwicklern Feedback senden. Mit Hades hat auch einer der größten Top-Titel 2020 als Early-Access-Spiel angefangen. Baldur's Gate 3 ist ein prominenter Name und Publisher Wizards of the Coast ist keine kleine Firma – dennoch wählte Entwickler Larian nach den Erfahrungen mit Divinity - Original Sin 2 wieder den Weg des Early Access.

Die Vorteile für die Entwickler liegen auf der Hand, doch der Vorab-Spieler nimmt Einschränkungen in Kauf. Bei so manchem Spiel geht euch auch auf dem Weg zur Vollversion der bisher erspielte Fortschritt verloren. Und manche Titel bleiben Jahre im Early Access, so dass die Frage aufkommt, ob die Entwicklung je beendet wird. Es gibt durchau auch manches Projekt, dass nie fertig gestellt wurde. Seht ihr dennoch Vorteile für euch? Habt ihr in der Vergangenheit bei Early-Access-Versionen zugeschlagen? Verratet es uns, indem ihr aus den obigen Antwortoptionen die wählt, die am ehesten auf euch zutrifft. Erläutert gerne eure Antwort in den Kommentaren – zum Beispiel, was euch an bestimmten Early-Access-Spielen gereizt hat, um schon bei der frühen Version einzusteigen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bedingt durch den Feiertag in Bayern am Montag dieses Mal bis zum Dienstag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.