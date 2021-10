PM: Call of Duty: Vanguard Saison One Details (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Alle PlayStation-Spieler aufgepasst, es ist an der Zeit, euch vorzubereiten, denn Call of Duty: Vanguard ist fast da! Erlebt ab dem 5. November auf PlayStation 4 und PlayStation 5 eine epische, internationale Kampagne, einen einzigartigen Call of Duty-Multiplayer-Kampf und ein Zombies-Crossover, das die Fortsetzung der Dark Aether-Saga markiert.

Call of Duty: Vanguard ist zum Start randvoll mit Inhalten: Freut euch auf die heroischen Momente von Task Force One in der beeindruckenden Einzelspieler-Kampagne, erlebt 20 Maps im Mehrspielermodus (16 davon wurden für das Kernspiel entwickelt) und den komplett neuen Champion Hill-Modus.

Der 5. November ist erst der Anfang für Vanguard. Ihr könnt euch auf weitere Inhalte später freuen.

Lest unbedingt weiter, um weitere Details zu den Inhalten zu erfahren, die auf dem Weg zur Saison One erscheinen. So erfahrt ihr auch mehr über die brandneue Karte von Call of Duty: Warzone Pacific – Caldera. Außerdem haben Vanguard-Besitzer, wie kürzlich angekündigt, ab dem 02. Dezember 2021 die Möglichkeit, 24 Stunden lang einen exklusiven First-Play-Zugang zu Caldera zu erhalten.

Lasst uns anschauen, was euch kurz nach dem Launch erwartet:

Noch mehr Inhalte für Vanguard!

An der Spitze der kostenlosen Inhalte steht Shipment, das klassische frenetische Multiplayer-Erlebnis, das für Vanguard überarbeitet wurde und für den 17. November bereitsteht. Neulinge und Veteranen können sich gleichermaßen auf eine neue Version der Karte vorbereiten, die Call of Duty-Fans seit über einem Jahrzehnt begeistert.

Üppige Wälder und felsige Klippen, weiße Sandstrände und mysteriöse Ruinen. Ein ruhender Vulkan mit über 200 Sehenswürdigkeiten. Die neue Karte Caldera ist nur der Anfang der vollständigen Integration von Vanguard in Warzone. Das Design von Caldera ist vergleichbar mit der Größe von Verdansk und basiert auf zwei Jahren Forschung und dem Feedback unserer Community.

Der Vanguard Royale-Modus – und später der Vanguard Plunder-Modus – steht allen Spielern der Saison One zur Verfügung und präsentiert alle neuen Inhalte ab dem Saison One Update. Dazu zählen Waffen und Fahrzeuge wie der Doppeldecker und Flak-Trucks.

Alle Operatoren, Calling Cards und mehr aus Black Ops Cold War und Modern Warfare bleiben in Warzone Pacific vorhanden.

Wie bereits erzählt, startet Caldera am 02. Dezember um 18:00 Uhr mit einem exklusiven 24-Stunden-Erstspielzugang für Vanguard-Besitzer. Dann startet es für alle Spieler am 03. Dezember um 18:00 Uhr.

Um die Spieler auf die neue Karte vorzubereiten, die mit der Veröffentlichung von Warzone Pacific ab dem 24. November in Warzone kommt, könnt ihr mehr über Caldera in Erfahrung bringen. Dieses zeitlich begrenzte Event bietet wichtige Informationen über Caldera und die verschiedenen Points of Interest in Vanguard und Warzone. Euch erwarten in jedem Spiel eigene Aufgaben und Belohnungen.

Ab 2. Dezember könnt ihr drei neuen Multiplayer-Maps ausprobieren, drei einzigartige Operatoren, neue Zombie-Inhalte, neue Waffen, frische Challenges und mehr.

Saison One markiert den Start des ersten Battle Pass-Systems in Vanguard und Warzone, in dem bis zu 100 Tiers an Gegenständen – darunter eine Auswahl an kostenlosen Waffenbauplänen, kosmetischen Inhalten und zwei funktionalen Waffen – freigeschaltet werden können. PlayStation Spieler können sogar noch schneller neue Ausrüstung und Goodies freischalten, Wenn ihr das Battle Pass-Bundle kauft erhaltet ihr zusätzlich 5 Tier Skips – das sind insgesamt 25 Tier Skips!

Zu den Extra Tier Skips die ihr als PlayStation Spieler erhaltet, gibt es noch weitere Vorteile. Exklusiv für PlayStation Plus Mitglieder gibt es ein kostenloses Ingame-Bundle um die Season One von Call of Duty: Vanguard und Warzone zu feiern Darin enthalten ist ein neuer Operator Skin, einen Waffenplan und viel mehr. Jede neue Vanguard Saison gibt es ein weiteres kostenloses Bundle.

Außerdem erhalten PlayStation-Spieler, die zusammen in Gruppen spielen, im Geiste der Teamarbeit +25% Bonus-Waffen-EP. Zusätzlich könnt ihr euch auf exklusive monatliche Doppel-EP-Events freuen, die jeweils 24 Stunden andauern. Damit ihr für alles, was eure Feinde auf euch werfen, gerüstet sind, bekommt ihr als PlayStation-Spieler zwei zusätzliche Loadout-Slots.

Das ist alles nur ein Vorgeschmack auf das, was euch schon bald in Vanguard und Call of Duty erwartet. Schaut wieder rein, um schon bald weitere Infos zu bekommen.

Bestellt Vanguard im PlayStation Store vor und ladet es schon heute herunter! Bald geht es los.