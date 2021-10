Heiter weiter: Zwei weitere Titel für den The A500 Mini bekannt gegeben

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The A500 Mini ab 129,99 € bei Amazon.de kaufen.

Kurz vor dem Wochenende versucht sich Retro Games zu der für das erste Quartal 2021 angekündigten Retro-Konsole The A500 Mini erneut in Erinnerung zu rufen. Und dies wie zuletzt (zur News) erneut in Form der Bekanntgabe der nächsten zwei Spiele, welche direkt beim Release-Start mit enthalten sein sollen.

Dieses mal im Rampenlicht: Das damals von der Power Play mit 62 Prozent für die PC-Version nur mäßig bewerteten Rollenspiel Dragons Breath, Tester war ein gewisser Michael Hengst, und dazu das Jump & Run Titus the Fox, welches rund ein Jahr später von der Power Play benotet wurde. Während die Amiga-Version mit 73 Prozent halbwegs überzeugte, fiel die PC-Version mit 65 Prozent deutlich ab. Ob sich Retro Games sich mit Titeln aus diesem Notenspektrum perspektivisch wirklich einen Gefallen tut, wird die alleine die Zeit zeigen.