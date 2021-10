Cyberpunk 2077: Gratis-DLCs und weitere Updates ins Jahr 2022 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Erst in der vergangenen Woche informierten wir euch darüber, dass die Next-Gen-Upgrades sowohl für The Witcher 3 (im Test mit Wertung 9.0) als auch Cyberpunk 2077 (im Test mit Note 10) auf das zweite beziehungsweise erste Quartal des Jahres 2022 verschoben worden sind. Zum zweitgenannten Spiel des Entwicklers CD Projekt gibt es nun weitere Neuigkeiten.

Demnach sollen Inhalte, deren Veröffentlichung ursprünglich noch für dieses Jahr geplant war, jetzt im kommenden Jahr erscheinen. Konkret handelt es sich laut der aktualisierten Roadmap um „Updates, Verbesserungen und kostenfreie Download-Inhalte“. Dass diese Punkte in der Grafik (siehe Teaserbild) unter dem ersten Quartal 2022 dargestellt werden, impliziert, dass diese ebenfalls in diesem Zeitraum erscheinen – sicher ist dies indes nicht (siehe zum Vergleich die ursprüngliche Roadmap in dieser News).

Was euch inhaltlich mit den Gratis-DLCs erwartet, ist noch nicht bekannt. Deren Umfang soll jedoch ähnlich ausfallen wie seinerzeit bei The Witcher 3, wie es auch in der FAQ zu Cyberpunk 2077 nach wie vor zu lesen ist. Zur Erinnerung: Für das Open-World-Rollenspiel des polnischen Studios wurden 16 (Mini-)DLCs veröffentlicht, durch die unter anderem ein Bart- und Frisurenset, eine Rüstung oder auch der New-Game-Plus-Modus integriert worden sind.