PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im November gratis (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im November 2021 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.

Moving Out

Moving Out ist ein durchgeknallter, physikbasierter Umzugssimulator, der dem Begriff Couch-Koop eine völlig neue Bedeutung gibt! Als Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker*in übernimmst Du Umzugsarbeiten in der Stadt Packmore und bringst die Umzugsbranche gehörig durcheinander. Smooth Moves ist vielleicht nicht das größte Umzugsunternehmen, aber für dieses kräftig zupackende Team gibt es keine Aufgabe, die zu gefährlich oder zu seltsam ist. Erweitere Dein Unternehmen, stell witzige Gestalten ein und rette Deine Stadt vor dem drohenden Umzugschaos.

Moving Out ist vom 1. bis 30. November auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Kingdom Two Crowns

Du schlüpfst in die Rolle eines Monarchen hoch zu Ross und rekrutierst neue, treu ergebene Untertan*innen. Erbaue ein mächtiges Reich und beschütze es vor den gierigen Kreaturen, die Deine Schätze und Deine Macht stehlen wollen. Du erkundest die benachbarten Ländereien, deckst Geheimnisse auf und rekrutierst mächtige Verbündete – nur so wirst Du Deine Feinde besiegen. Doch keine Sorge, Du musst nicht allein herrschen! Im umfassenden Kampagnenmodus führst Du Dein Imperium entweder solo oder teilst die schwere Aufgabe im Koop-Modus.

Kingdom Two Crowns ist vom 16. November bis 15. Dezember auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Rocket Knight

Sparkster ist ein Opossum und kehrt nach 15 Jahren in seine Heimat Zephyrus zurück. Dort muss er feststellen, dass sein Zuhause ins Chaos gestürzt wurde. Als die Wölfe seine Heimat bedrohen, muss sich Sparkster mit ehemaligen Rivalen verbünden, um die drohenden Fleischfresser zurückzuschlagen. Werden in der Stunde der Not Feinde zu Freunden oder werden alte Konflikte das Schicksal von Zephyrus besiegeln? Es liegt an Dir und dem tapferen Sparkster!

Rocket Knight ist vom 1. bis 15. November auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Lego Batman 2 DC Super Heroes

Die Superschurken Lex Luther und Joker bedrohen als tödliches Duo die unschuldigen Bürger*innen Gotham Cities. In der Stunde größter Not finden Batman und Robin neue Verbündete in Superman, Wonder Woman, Green Lantern und anderen Held*innen. Nur gemeinsam können sie den Vormarsch der Superschurken vereiteln und die gesuchten Verbrecher dingfest machen. Wird Gotham City den nächsten Morgen erleben oder wird eine neue Ära der Superschurken anbrechen?

Lego Batman 2 DC Super Heroes ist vom 16. bis zum 30. November auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Du hier. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold – und hast zusätzlich Zugriff auf über 100 tolle Titel für Konsole, PC und Android mit Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten. Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1 Euro bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft falls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.