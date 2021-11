Goldeneye 007 für den Nintendo64 vom Index gestrichen

andere

Ein Klassiker der Videospielgeschichte ist erst kürzlich vorzeitig vom Index gestrichten worden. Dabei handelt es sich um den damals recht innovativen Egoshooter Goldeneye 007, der Ende der neunziger Jahre von dem britischen Entwicklerstudio Rare für den Nintendo64 entwickelt wurde.

Das James Bond-Spiel revolutionierte das Shootergenre. So war es möglich 007, zu der Zeit noch dargestellt von Pierce Brosnan, über zwei Gamepads sowohl gleichzeitig sich zu bewegen und zu zielen. Weiterhin konnte der Spieler auf ein umfangreiches Waffenarsenal zurückgreifen und sogar Fahrzeuge steuern. Ein Splitscreen ermöglichte zudem Multiplayerspiele mit bis zu vier Akteuren an einem Bildschirm.

Obwohl Goldeneye 007 niemals in Deutschland erschienen ist wurde es trotzdem indiziert, was damals noch unüblich war, und verkaufte sich weltweit etwa acht Millionen Mal. Die Popularität des Spiels hatte auch zur Folge, dass Pierce Brosnan und Jimmy Fallon in seiner Show ein Duell im Mehrspielermodus ausfochten. Wer den Zweikampf gewonnen hat, könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen.