PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 5. November (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Tunche

Tunche ist ein charmantes, handgezeichnetes Actionspiel mit Roguelike-Elementen. Verbünde Dich mit Deinen Freund*innen oder spiele alleine und wähle aus fünf einzigartigen Charakteren, um den Frieden im Amazonas-Regenwald wiederherzustellen!

Unpacking

Xbox Game Pass – Der Tag des großen Umzugs ist gekommen! In Unpacking entpackst Du Deine Umzugskartons und findest in Deinem neuen Zuhause Plätze für Deine geliebten Besitztümer. Mach es Dir gemütlich und finde mehr über Deine innersten Vorlieben und Wünsche heraus. Im Laufe von acht Umzügen triffst Du immer wieder auf neue Figuren und Gegenstände, die Dich in Erinnerungen schwelgen lassen.

Bloodshore

In diesem interaktiven Action-Film dreht sich alles um ein Show-Event, in dem ein Battle Royale zwischen bekannten Streamer*innen, Entertainer*innen und zum Tode verurteilten Häftlingen ausgetragen wird. Du schlüpfst dabei in die Rolle von Nick, einem gescheiterten Schauspieler, der um den lebensverändernden Hauptpreis kämpft.

Gunkid 99 – Frantic 2D Arena Shooter

Gunkid 99 – Frantic 2D Arena Shooter ist ein schnelles und rasantes Jump’n’Run, das von Super Crate Box und anderen Arcade-Titeln inspiriert ist. Ziel des Spiels ist es, durch das Einsammeln von Waffendrops eine möglichst hohe Punktzahl pro Lauf zu erreichen.

The Solitaire Conspiracy

Optimiert für Xbox Series X|S – Protego, der bedeutendste Geheimdienst der Welt, wurde zerschlagen. Nur eine Person kann C.A.R.D.S. nutzen, um die auf dem gesamten Globus verstreuten Spionageteams Protegos zu kontaktieren und so die Welt zu retten. Unter der Leitung von Jim Ratio, dem einzigen verbliebenen Analysten von Protego, liegt es an Dir, die Kräfte der einzelnen Teams in einem taktischen Solitaire freizusetzen.

Just Dance 2022

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das ultimative Tanzspiel Just Dance kehrt mit 40 brandheißen Tracks aus den aktuellen Charts zurück! Hits wie Believer von Imagine Dragons treffen auf Ohrwürmer wie Level Up von Ciara und viele weitere Titel. Du suchst nach dem perfekten Spiel, um zu den neuesten Hits zu tanzen und Spaß mit Deiner Familie und Freund*innen zu haben? Dann ist Just Dance 2022 genau das Richtige für Dich!

The Binding of Isaac: Repentance

Optimiert für Xbox Series X|S – Mit Binding of Isaac: Repentance erlebst Du die ultimative Edition des preisgekrönten Twin Stick-Shooters mit Roguelike-Elementen. Sie enthält mit Rebirth, Afterbirth und Afterbirth+ alle Inhalte vorheriger Editionen sowie die letzte und größte Erweiterung des Spiels Repentance, die Hunderte von zusätzlichen Funktionen, Modi und Verbesserungen enthält.

Demon Turf

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In der Dämonenwelt wimmelt es nur so vor Bösewichten. Die meisten von ihnen haben sich zu Banden zusammengeschlossen, die um die Vorherrschaft kämpfen und jeweils von ihrem eigenen Oberhaupt angeführt werden. Doch selbst diese Bösewichte können es nicht mit dem Dämonenkönig selbst aufnehmen! Stattdessen fällt diese Aufgabe Beebz zu, einer jungen Dämonin, die gerade einmal tausend Jahre alt ist. Sie beschließt, allen Anführern einmal kräftig in den Hintern zu treten und selbst zur Dämonenkönigin zu werden.

Bloody Rally Show

Willkommen bei der Bloody Rally Show, einer Mischung aus frenetischem Arcade Racing und brutalem Reality-TV. Drifte, booste und schieße, um die Zuschauer zu unterhalten und Deine Geldgeber zufrieden zu stellen. Gib Vollgas und fahre um Dein Leben! Inklusive lokalem Multiplayer-Chaos für bis zu vier Spieler*innen!

Circa Infinity

In Circa Infinity bewältigst Du Level, indem Du Dich durch eine Reihe kreisförmiger Ebenen kämpfst. Time Deine Sprünge genau, um den Kreaturen in den Kreisen auszuweichen und die nächste Ebene zu erreichen. Je weiter Du kommst, desto schneller und anspruchsvoller wird die Action! Kannst Du dem Tempo folgen?

Call of Duty: Vanguard

Optimiert für Xbox Series X|S – Kämpfe im Nahkampf über dem Pazifik, springe mit dem Fallschirm über Frankreich ab, verteidige Stalingrad mit der Präzision eines Scharfschützen und sprenge Dich durch die vorrückenden Truppen in Nordafrika. Die Call of Duty-Reihe kehrt mit Call of Duty: Vanguard zurück und Du tauchst in einem noch nie dagewesenen Umfang in die Gefechte des Zweiten Weltkriegs ein.

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Die kriminelle Organisation SH1FT3R ist zurück und es ist an der Zeit, dass Du ihre Pläne durchkreuzt! Aktiviere Deine Speed-Boosts, stelle trickreiche Fallen und fahre Deiner Konkurrenz in Richtung Sieg davon. Um zum Champion zu werden, stellst Du Dich einem risikoreichen, adrenalingetriebenen Rennturnier gegen die aufkeimende Bedrohung von SH1FT3R – vom Südpazifik zur Sahara und darüber hinaus!

Forza Horizon 5 Premium Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mit der Forza Horizon 5 Premium Edition startest Du bereits vier Tage früher am 5. November in Dein Offroad-Abenteuer der Extraklasse mitten in der vielfältigen Landschaft Mexikos. Erkunde die lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Open World-Landschaften Mexikos mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt. Auf Deinen Fahrten entdeckst Du lebendige Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, verborgene Ruinen, unberührte Strände, weite Schluchten und einen emporragenden, schneebedeckten Vulkan. Zusätzlich zum Early Access enthält die Premium Edition ein Welcome Pack, einen Car Pass, eine VIP-Mitgliedschaft und die ersten zwei Spiel-Erweiterungen sobald diese verfügbar sind

The Gardener and the Wild Vines

In The Gardener and The Wild Vines erklimmst Du einen hohen Turm, indem Du von Ranke zu Ranke kletterst und im richtigen Moment die Blüten der Pflanzen abschlägst. Denn nur dann wachsen neue Ranken und Blätter nach, die Dich an die Spitze befördern. Schnelle Reflexe und jede Menge Hirnschmalz sind der Schlüssel zum Sieg. Hast Du einen grünen Daumen und erreichst die Turmspitze?

Ghost Sync

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein magisches Reich wird von gefährlichen Bestien heimgesucht, doch ein einzelnes Mädchen stellt sich der drohenden Gefahr und macht Jagd auf die Kreaturen. Als sie einem Wolf begegnet, der von der Seele eines geheimnisvollen Jungens gelenkt wird, beginnt ein Abenteuer, das das Schicksal der Welt entscheiden wird.

Magic Nations

In der fantastischen Welt von Magic Nations stellst Du Dich mit Deinem Kartendeck Kontrahent*innen aus der ganzen Welt. Du positionierst Deine Truppen in zwei Reihen und führst taktische Manöver durch, bis Dein Gegner entweder keine Züge oder Karten mehr übrig hat! Mit sechs fantastischen Völkern, von denen jedes über individuelle Vorteile verfügt sind den strategischen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

The Prince of Landis

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im Jahr 198X schlägt sich der junge Evan durch sein trostloses Leben im verschneiten Provinzkaff Landis, Oregon. An einem schicksalsträchtigen Tag verändert sich sein Leben durch den zweifelhaften Einfluss eines Außerirdischen für immer. Kann Evan mithilfe seines neuen Verbündeten den Schulhofschlägern die Stirn bieten?