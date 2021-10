PM: Player Celebration: Die besten Koop-Games, um Trophäen für die Community-Challenge zu erspielen! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Spiele zocken, Share-Feature nutzen und Trophäen sammeln: Jede Aktion bringt Punkte für die Player Celebration-Challenge. Spielt ihr ein Game mindestens eine Stunde online mit einem Freund, kassiert ihr gleich 15 Punkte, statt nur 10, wenn ihr alleine zockt. Dazu winken euch 5, 10 oder 20 Punkte für jede Bronze-, Silber- oder Gold-Trophäe. Schafft ihr fünf Trophäen in einem Spiel kommen noch mal satte 25 Punkte als Bonus obendrauf. Damit ihr euren Punktebeitrag maximiert, stellen wir euch fünf großartige Koop-Games vor, bei denen ihr schnell Trophäen erspielt.

Mit dem abwechslungsreichen und humorvollen It Takes Two haben die schwedischen Entwickler von Hazelight nach A Way Out bereits den zweiten reinen Koop-Knaller abgeliefert. Diesmal übernehmt ihr nicht in die Rolle von Knastbrüdern, sondern springt und puzzelt als Cody und May, einem Paar mit schweren Eheproblemen, durch das spannende Abenteuer. Um die teils ordentlich kniffligen Herausforderungen zu bestehen, müssen sich die beiden zusammenraufen, obwohl eigentlich schon die Scheidung beschlossen war, und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten kombinieren, um die Level und Bosskämpfe zu meistern. Das führt zu vielen lustigen und auch rührenden Szenen, schon bald werdet ihr das streitbare Duo in euer Herz schließen. Tipp: Holt euch unbedingt den kostenlosen Freunde-Pass PS4 oder PS5 aus dem PlayStation Store, um Freunde oder Freundinnen zum Spielen einzuladen. Ihr wollt erst mal schauen, ob euch It Takes Two gefällt? Dann lässt sich mit dem Freunde-Pass das erste Level erleben, auch wenn keiner von euch das Spiel gekauft hat.

Schnelle Trophäen

Vier Studenten und Studentinnen mit ihrem Professor stranden nach einem Busunfall in dem kleinen Dorf Little Hope irgendwo in New England. Auf der Suche nach jemandem, der ihnen helfen könnte, stellen sie schnell fest, dass alles verlassen scheint. Und schlimmer noch: Ein seltsamer Nebel verhindert, dass sie den Ort verlassen können. Also macht sich die Gruppe auf, eine Lösung für ihr übernatürliches Problem zu finden und bekommt es dabei mit gefährlichen Geistern zu tun. Wer die gruselige Geschichte rund um die Hexenprozesse in Little Hope vor dreihundert Jahren überlebt, das hängt jetzt von eurer Entscheidungen ab. Die britischen Entwickler von Supermassive Games haben mit Until Dawn oder Man of Medan,. dem ersten Teil der The Dark Pictures Anthology, bewiesen, dass ihre interaktive Horrorfilme immer für eine böse Überraschung und eine Gänsehaut gut sind. Das Prinzip funktioniert auch in Little Hope wieder ganz ausgezeichnet und ihr werdet garantiert euren Spaß haben, mit euren Handlungen und Entscheidungen über Leben oder Tod zu bestimmen. Noch spannender wird es, wenn ihr die Story zeitgleich mit einem Freund spielt oder im Filmabend-Modus, wenn jeder der fünf Charaktere von einem anderen Spieler gesteuert wird.

Schnelle Trophäen

Macht mal ordentlich Party: In dem Gute-Laune Jump and Run Sackboy: A Big Adventure müsst ihr die Heimat von Sackboy und seinen Freunden vor dem Bösewicht Vex retten, der die friedliche Welt ins Chaos stürzen will. Im Dschungel, unter Wasser oder in einer futuristischen Stadt stellt ihr euch in den abwechslungsreichen Leveln kniffligen Herausforderungen, sammelt Träumerkugeln oder witzige Kostümteile und kloppt auf eure Gegner ein, bevor am Ende der Oberboss persönlich auf euch wartet. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr online oder im gemütlichen Couch-Koop antreten, um gemeinsam Sprungpassagen zu meistern, Monster zu verdreschen und jede Menge Rätsel zu lösen.

Schnelle Trophäen

Die bahnbrechende HyperMotion-Technologie von FIFA 22 liefert euch auf PS5 ein völlig neues Fußballerlebnis. Beispielsweise wurden erstmals die Bewegungsdaten aller 22 Spieler während eines echten Fußballspiels erfasst, dadurch bewegt sich das gesamte Team authentisch als eine Einheit. Weitere Next-Gen-Features: Dank 3D-Audio-Technik hört ihr deutlich den Jubel von der Tribüne und die Rufe eurer Teamkameraden, das haptische Feedback des DualSense-Controllers lässt euch jeden Ballkontakt intensiv spüren und mit der ultraschnellen internen SSD der PS5 sind Ladezeiten ein Relikt aus der Vergangenheit. Erstellt und managt euren individuellen Verein im Spieler- oder Trainer-Karrieremodus, kickt im VOLTA-Modus auf den Straßen abseits der großen Stadien oder versammelt die besten Spieler in Ultimate Team: FIFA 22 bietet euch die realistischste Fußballerfahrung aller Zeiten.

Schnelle Trophäen

Gemütlich auf der Couch sitzen und mit bis zu vier Spielern im lokalen Split-Screen um die Pole-Position kämpfen ist genau euer Ding? Dann heizt mit Crash Bandicoot, Coco, Cortex und vielen anderen altbekannten und brandneuen Figuren in Crash Team Racing Nitro-Fueled um die Wette. Das Remaster des gut 20 Jahre alten Kart-Klassikers von Naughty Dog lässt euch auf Wunsch auch alleine im Abenteuer-Modus gegen KI-Konkurrenten oder online antreten. Damit ihr das Siegertreppchen besteigen könnt, müsst ihr schon euer ganzes Kart-Können bei der genialen Slide Boost-Mechanik beweisen, mit der ihr auf den herrlich abgedrehten Strecken um die Kurven jagt. Sammelt auf der Piste nützliche Gegenstände, wie TNT-Kisten oder Bowling-Bomben ein, mit denen ihr eure Mitfahrer zur Weißglut treibt.

Schnelle Trophäen