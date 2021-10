Facebook wird zu Meta

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Muttergesellschaft des wohl bekanntesten sozialen Netzwerks Facebook, die bislang unter dem selben Markennamen auftrat, gab sich mit dem Namen Meta jüngst ein neues Gesicht. Dazu wurde am 28.10.2021 an der Firmenzentrale in Menlo Park, im US-Bundesstaat Kalifornien, das neue Logo, welches auch im Teaserbild vertreten ist, enthüllt. Die einzelnen Apps wie unter anderem Instagram, Whatsapp oder die Plattform Facebook selbst sind nicht von der Namensänderung betroffen.

Um die Firma von Mark Zuckerberg war es immer wieder unruhig geworden. Zuletzt stand Facebook beispielsweise wegen polarisierenden Algorhithmen, fehlender Moderation und Problemen mit der Datensicherheit in der Kritik. Durch die Insiderin Frances Haugen liegen dem US-Kongress derzeit mehrere Tausend interne Dokumente, Untersuchungsberichte und Chatprotokolle vor. Nicht zuletzt dadurch hatte das Image von Facebook gelitten.

Ob der Grund der Namensänderung des Mutterkonzerns nun hauptsächlich auf der zuletzt meist schlechten PR, oder auf der Vision eines "Metaversums" beruht, worunter Meta die nächste Stufe der Evolution von sozialen Verbindungen sieht, entzieht sich der Kenntnis des Autors.