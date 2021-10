PM: Die komplette Lara Croft-Chronik (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tomb Raider feiert 25. Geburtstag!

Seit einem Vierteljahrhundert erkundet Lara Croft schon Gräber, fördert antike Artefakte zutage und rettet hie und da sogar die Welt.

Die Gelegenheit war noch nie besser, mit dieser Serie zu starten, aber mit so vielen Abenteuern, die Lara bereits erlebt hat, kann es für neue Spieler schwierig sein, einen Startpunkt zu finden. Um euch dabei zu helfen, haben wir diese Historie von Lara Croft zusammengestellt, damit ihr ihre Abenteuer von Beginn an verfolgen könnt.

Natürlich ist diese Chronik keine offizielle Reihenfolge, wie man Tomb Raider spielen sollte - wenn ihr zuerst in eines von Laras späteren Abenteuern eintauchen wollt, dann tut das doch einfach. Jeder Titel ist schließlich so designt, dass er neue Spieler willkommen heißt. Oder wenn ihr euch erst mal mit den Comics vergnügen wollt, bevor ihr euch an die Spiele macht - da ist auch nichts dagegen einzuwenden.

Oder kurz gesagt: Das hier ist als Leitfaden gedacht, nicht mehr. Und nachdem wir uns mit diesem Hinweis ausreichend abgesichert haben, wollen wir mal mit Lara Croft loslegen.

Wir starten mit der Survivor-Ära, die Lara Crofts Weg von der unerfahrenen Amateur-Archäologin zur fähigen Abenteurerin nachzeichnet.

Dieser Comic-Band spielt kurz vor der unglückseligen Expedition zum verlorenen Königreich Yamatai und zeigt, wie eine junge Lara und die Crew der Endurance zusammenfinden. Die Geschichte stammt aus der Feder von Rhianna Pratchett, die auch die Hauptautorin von Tomb Raider (2013) war, und sie bildet die Basis für viele der Charaktere und Beziehungen, die ihr im Spiel weiter erkundet.

Lara und die Crew der Endurance machen sich auf die Suche nach dem Königreich Yamatai. Unglücklicherweise finden sie es auch.

Ein übler Sturm lässt die Gruppe auf einer Insel stranden, die von wilden Bestien, irren Kultisten und gefährlichen Geheimnissen bevölkert ist. Allein, angstvoll und unter ständiger Bedrohung ist Lara gezwungen, sich von einer unerfahrenen jungen Frau in eine abgehärtete Abenteurerin zu verwandeln.

Ihr könnt Tomb Raider - Definitive Edition spielen auf:

Dieser von Dan Abnett und Nik Vincent geschriebene Roman spielt nach Laras erstem Abenteuer.

Verfolgt von dem, was sie auf Yamatai erdulden musste, will Lara nichts mehr, als weiterzuziehen und das Abenteuerdasein hinter sich zu lassen. Aber als das Leben ihrer beste Freundin Sam von einer giftigen Überdosis bedroht ist, bricht Lara zu einer ausgedehnten Reise auf, um ein antikes Relikt zu finden, von dem sie glaubt, dass es ihre sterbende Freundin heilen könnte: das legendäre goldene Vlies.

Die Comic-Reihe von Dark Horse setzt Laras Entwicklung zu einer erfahrenen Abenteurerin fort. Dieser Band, geschrieben von Starautorin Gail Simone, erkundet weiter die Narben, die Laras prägendes Abenteuer hinterlassen hat.

Die Überlebenden der Yamatai-Expedition fangen an, unter schrecklichen Visionen zu leiden, und selbst Lara stellt ihren Bezug zur Realität in Frage. Es ist an Lara, hinter dieses neue Mysterium zu kommen und ihre Freunde erneut zu retten.

Trotz Laras Versuch, zu einem normalen Leben zurückzukehren, scheint das Leben andere Pläne mit ihr zu haben. Auf die Bitte eines verstorbenen Freundes hin, Lara möge seine Schwester retten, bricht die unerschrockene Forscherin zu einer weiteren Reise um die Welt auf - und die bringt sie in einen direkten Konflikt mit der geheimnisvollen Organisation Trinity.

Rhianna Pratchett führt die Geschichte in diesem dritten Comic-Handlungsbogen fort. Lara erhält Hinweise darauf, dass jemand, von dem sie dachte, dass er auf Yamatai gestorben wäre, immer noch am Leben ist. Und er wird auch noch von einer geheimnisvollen Gruppe gefangen gehalten.

Lara macht sich zu seiner Rettung auf und wir dabei von ihren Verbündeten Jonah, Kaz und Sam begleitet. Allerdings wird Sams Verhalten zunehmend unberechenbar, was Lara vermuten lässt, dass irgendetwas mit ihrer Freundin nicht stimmt.

Laras Untersuchungen der späten Arbeit ihres Vaters bringt sie auf die Spur eines der größten Mysterien der Welt - und direkt ins Fadenkreuz der finsteren Organisation Trinity.

Sie liefert sich mit dieser Gruppe ein Wettrennen um die Entdeckung der mysteriösen Stadt Kitesch und findet sich in einem weitläufigen, Action-schwangeren Abenteuer wieder, das der jungen Abenteurerin sehr nahe geht.

Die "20-jähriges Jubiläum"-Edition des Spiels umfasst auch das "Blood Ties"-Abenteuer, in dem Lara ein paar schockierende Familiengeheimnisse aufdeckt, die in Croft Manor verborgen liegen.

Ihr könnt Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum spielen auf:

In der zweiten Tomb Raider-Comic-Reihe werden Laras Abenteuer nach Rise of the Tomb Raider beleuchtet. Geschrieben sind sie von der mit dem Eisner-Award ausgezeichneten Autorin Mariko Tamaki.

Während sie einer Archäologen-Konferenz beiwohnt, wird Lara in die Suche nach einem seltenen Pilz hineingezogen, der Unsterblichkeit verschaffen soll. Und als ob die Jagd nach den verlorenen Wahrheiten der Welt nicht herausfordernd genug wäre, muss sie sich auch noch mit einem tödlichen neuen Feind befassen, der einfach nicht sterben will.s if pursuing one of the world’s lost truths isn’t challenging enough, she also has to deal with a lethal new foe who just won’t die.

Lara erfährt, dass ihr Freundin Sam aus einem Sanatorium entkommen ist, also macht sie sich auf, ihr zu helfen. Durch ein Aufeinandertreffen mit dem Trinity-Orden realisiert sie, dass die Dinge komplizierter sind, als sie scheinen mögen - und schlimmer. Die Ereignisse von Yamatai suchen Sam heim und drohen, sie komplett zu verschlingen. Lara beschließt, ihre Freundin zu retten und den Geist von Yamatai ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

Dieser Band vereint die Dark Horse-Comic-Reihe Tomb Raider: Crusade.

Nach den Enthüllungen über den Tod ihres Vaters in Rise of the Tomb Raider beginnt Lara damit, alles ihr Mögliche zu tun, um die ganz Wahrheit darüber herauszufinden, was mit Richard Croft passiert ist.

Ihr fortdauernder Kampf mit Trinity führt sie über die ganze Welt - von Thailand bis zu den afrikanischen Mountains of Moon. Aber so wie ihre Manie sich verstärkt, werden auch die Gefahren größer - für sie und ihre Freunde. Laras zunehmend fanatische Besessenheit von Trinity und ihrem Vater birgt das Risiko in sich, dass sie sich von denen isoliert, die ihr am meisten helfen könnten.

Dieser Band vereint die Dark Horse-Comic-Reihe Tomb Raider: Inferno.

Die Autoren Jackson Lanzing und Collin Kelly (Joyride, Hacktivist) nehmen die Geschichte wieder auf - und Lara den Kampf gegen Trinity.

Ihr gelingt es endlich, die Gruppe in einem entlegenen Außenposten in der Antarktis, der um ein antikes eisiges Grab herum errichtet ist, aufzuspüren. Als sie damit beginnt, die Geheimnisse des Grabs freizulegen - und Trinity davon abzuhalten, das zu entfesseln, was sich darin befindet - stößt Lara auf einen Gegner, der gerissener und gerüsteter ist als jeder zuvor.

Lara muss schlussendlich entscheiden, wie weit sie zu gehen bereit ist - und was sie im Verlauf des Ganzen aufs Spiel setzen will.

Dieser Roman von S.D. Perry ist direkt mit Shadow of the Tomb Raider verknüpft und spielt nach dem Prolog des Spiels, aber vor dem Großteil des Abenteuers.

Ein mysteriöser Fremder bietet Lara an, eine Spur freizulegen, die ihr im anhaltenden Kampf mit Trinity die Oberhand verleiht, und sie macht sich zu einer Expedition in ein Höhlensystem in Kolumbien auf. Als Trinity allerdings von Laras Plan erfährt, versucht die Organisation, vor Lara dorthin zu kommen und das Blatt zu wenden.

Doch es lauern Schrecken in der Dunkelheit der Höhlen, von denen weder Lara noch ihre Gegner auch nur die leiseste Ahnung haben.

Laras Besessenheit von Trinity lässt sie einen Fehler begehen, der fatale Folgen hat.

Zur Abwendung einer Maya-Apokalypse muss Lara all ihre Fertigkeiten und Erfahrung aufwenden, um einen gefährlichen Dschungel zu überleben, sich durch weitläufige, fallengespickte Gräber zu schlagen und Trinity ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.

Hier erleben wir, wie Lara - so wie es das Schicksal für sie vorgesehen hat - wirklich zu Tomb Raider wird.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ist verfügbar für:

In diesem Teil von Laras Leben ist sie bereits eine erfahrene Abenteurerin, die sich selbstsicher in die Gefahr wirft - leicht großspurig und mit einem Lächeln.

Lara soll die Teile eines antiken Artefakts namens Scion finden. Ihre Suche bringt sie über versteckte, prähistorische Täler in Peru und gewaltige Tempel in Griechenland bis zu einer uralten Stadt, die lange Zeit als verschollen galt.

Auch wenn es sich hier nicht um das erste Abenteuer in Laras Leben handelt, ist es doch der erste veröffentlichte Tomb Raider-Titel. Auch heute lässt er sich noch spielen, und zwar auf Steam:

Diese erweiterte Version von Tomb Raider enthält zwei neue Kapitel, die nach den Ereignissen des Originals spielen.

Eines dieser Kapitel folgt unmittelbar auf das Ende des ursprünglichen Spiels und zeigt Lara, wie sie der verlorenen Stadt entkommt und der Bedrohung durch diese endgültig ein Ende bereitet. Das andere neue Kapitel spielt in Ägypten, ein paar Monate nach dem Debüt, und dreht sich um die Entdeckung eines Tempels, der einer Katzengottheit geweiht ist.

Leider gibt es keine Möglichkeit, diese beiden Kapitel auf modernen Plattformen zu spielen. Aber ihr könnt sie euch hier ansehen:

Tomb Raider: Anniversary ist ein Remake des Originalspiels unter Verwendung der Technologie von Tomb Raider Legends.

Abgesehen von neu konzipierten Levels und Rätseln folgt die Geschichte im Großen und Ganzen dem, was wir aus dem originalen Tomb Raider kennen - Lara jagt rund um den Globus den Teilen des Scion hinterher, trifft auf rivalisierende Schatzjäger und stellt sich in der verlorenen Stadt einem uralten Bösen.

Hier könnt ihr es spielen:

Lara ist hinter dem Dolch von Xian her, von dem es heißt, dass er seinem Besitzer die Macht eines feuerspeienden Drachen verleihen würde. Dummerweise ist auch ein Kult unter der Führung des gefährlichen Marco Bartoli scharf auf das Teil, und Lara muss alles tun, was sie kann, um den Dolch zu finden, bevor er in die falschen Hände fällt.

Tomb Raider II ist auf Steam erhältlich:

Die Veröffentlichung dieser erweiterten Version von Tomb Raider II lieferte eine zusätzliche Story, die Lara in die gefährliche Wildnis von Alaska schickt, wo sie sich auf die Suche nach der goldenen Maske von Tornarsuk begibt.

Auf modernen Plattformen ist das Spiel leider nicht verfügbar, aber ihr könnt es euch hier ansehen:

Dieses Abenteuer schickt Lara auf die Jagd nach Artefakten, die nicht von dieser Welt sind… buchstäblich! Die erfahrene Archäologin hilft einem Wissenschaftler bei der Suche nach vier wertvollen Stücken, die aus einem Meteoriten gefertigt sind, der vor tausenden Jahren in der Antarktis niedergegangen ist.

Ihr könnt Tomb Raider III auf Steam spielen:

In diesem Mini-Sequel von Tomb Raider III erfährt Lara von einem fünften Meteoriten-Artefakt - der Hand von Rathmore. Ihre Suche führt sie in die malerischen schottischen Highlands, durch den Kanaltunnel und in die Katakomben von Paris.

Das Spiel ist leider nicht auf Steam verfügbar, aber ihr könnt es hier in Aktion erleben:

Anschauen

Lara entdeckt ein geheimes Grab in Ägypten und entlässt unabsichtlich den bösen Gott Seth in die Welt. Mit dem Schicksal der Welt in ihren Händen muss Lara einen Weg finden, um den zornigen Gott wieder einzusperren - wobei ihr von ihrem skrupellosen Erzrivalen Werner von Croy das Leben schwer gemacht wird.

Der Titel ist auf Steam verfügbar:

Nach den Ereignissen von Tomb Raider: The Last Revelation wird Lara vermisst und als tot erachtet. Ihre Freunde versammeln sich in Croft Manor, um der gefallenen Abenteurerin zu gedenken - und enthüllen ein paar von Laras vergangenen Taten, die bislang geheim gehalten worden waren.

Tomb Raider: Chronicles ist auf Steam verfügbar:

Spoiler: Lara ist gar nicht tot. Aber jemand anders ist es: Ihr Mentor Werner von Croy. Lara wird beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein, und begibt sich auf die Flucht, während sie sich gleichzeitig mit einem finsteren Alchemisten und einer geheimen Allianz mächtiger Personen auseinandersetzen muss.

Tomb Raider: Angel of Darkness ist auf Steam verfügbar:

Laras Suche nach einem antiken Spiegel endet in einem Desaster, als ein brutaler Warlord versehentlich Xolotl, den Hüter der Dunkelheit, zurück in die Welt entlässt. Lara muss sich mit Totec verbünden, einem frisch wiederbelebten Maya-Krieger, um die Ordnung wiederherzustellen und die Menschheit zu retten.

Dieses auf Koop fokussierte Abenteuer lässt sich auf Steam erstehen und kann dank Abwärtskompatibilität auf Xbox One und Series X|S gespielt werden.

Ein Wettlauf zwischen Lara und dem rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell endet damit, dass der ägyptische Gott Seth ein weiteres Mal von der Leine gelassen wird. Lara und Carter verbünden sich mit Isis und Horus, um in verschiedenen Gräbern Fragmente von Osiris aufzuspüren und Seth ein weiteres Mal wegzusperren.

Dieses Spiel baut auf den Mechaniken von Lara Croft and the Guardian of Light auf, mit Vierspieler-Koop und noch hinterhältigeren Puzzles. Es ist auf mehreren Plattformen erhältlich:

Ein weiteres Mal tut sich Lara mit ihrem einstigen Rivalen und jetzigen Freund Carter Bell zusammen, um die Welt vor der Vernichtung zu bewahren. Dieses Mal muss das Duo Elfenbein-Artefakte aufspüren, bevor ein Kult sie verwendet, um ein katastrophales Ereignis auszulösen.

Bei einer Ausgrabung unterhalb der City of London wird etwas Außergewöhnliches entdeckt, und ein alter Freund ruft Lara herbei, damit sie sich das mal ansieht. Konfrontiert mit uralten Geheimnissen, schockierenden Enthüllungen und Bedrohungen von allen Seiten wird Lara in diesem Roman von Dan Abnett und Nik Vincent in ihr bislang gefährlichstes Abenteuer hineingezogen.

Auf der Suche nach einem der berühmtesten Artefakte aller Zeiten wird Lara mal wieder rund um die Welt auf Entdeckungsreise geschickt. Unterstützt von ihrem Tech-Experten Zip und ihrem Forschungsassistenten Alister wird Lara mit alten Freunden, neuen Gegnern und ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert - und das nicht selten gleichzeitig.

Tomb Raider: Legends kann auf Steam gekauft und dank Abwärtskompatibilität auf Xbox One und Xbox Series X|S gespielt werden.

Laras Suche nach Antworten über ihre Vergangenheit erreicht einen explosiven Höhepunkt. Als Lara Artefakten aus der nordischen Mythologie hinterherjagt, muss sie sich mit der Rache eines ehemaligen Freundes auseinandersetzen, mit einer finsteren Doppelgängerin und der dramatischen Zerstörung von Croft Manor.

Tomb Raider: Underworld kann auf Steam gekauft und dank Abwärtskompatibilität auf Xbox One und Xbox Series X|S gespielt werden.

Diese zwei DLC-Pakete für Tomb Raider: Underworld spinnen die Geschichte des Spiels weiter.

In "Unter der Asche" erkundet Lara das geheime Arbeitszimmer ihres Vaters unter den Ruinen von Croft Manor und sucht nach einem Artefakt, das sie gegen die größte Waffe ihrer Gegner einsetzen kann.

Laras Schatten beschäftigt sich mit Laras Doppelgängerin, deren Mission - die Tötung des Tomb Raider - unerwartete Konsequenzen hat.

Ihr könnt euch die Extrakapitel hier ansehen:

Wir hoffen, diese Guideline war hilfreich für euch - ob ihr erst loslegt mit der Serie oder nach einer Pause wieder zu ihr zurückkehrt.

Wir haben diese Chronik auf die Survivor- und klassische Ära begrenzt, aber es gibt noch jede Menge mehr Tomb Raider da draußen - Kinofilme, Comics von Top Cow, Brettspiele und vieles mehr. Vielleicht sprechen wir bald auch über die (zwinker zwinker).

Sicher wollt ihr aber rund um die Tomb Raider-Serie auf dem Laufenden bleiben, und das funktioniert am besten, wenn ihr ganz einfach dem Team auf Social Media folgt: