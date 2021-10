GTA - San Andreas: VR-Version für die Oculus Quest 2 angekündigt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Grand Theft Auto - San Andreas ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Grand Theft Auto - San Andreas ab 60,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild stammt aus dem User-Artikel zu GTA - San Andreas.

Während der am 28. Oktober virtuell stattgefundenen Facebook-Veranstaltung Connect 2021 gab es mehrere Neuigkeiten in Bezug auf Virtual-Reality-Spiele für die Oculus Quest 2. Neben einer „großen Überraschung“ für Beat Saber oder Updates für Blade & Sorcery kündigte der Konzern auch eine VR-Umsetzung eines Titels von Rockstar Games an.

Konkret handelt es sich um Grand Theft Auto - San Andreas (im User-Artikel), das ursprünglich im Jahr 2004 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, gefolgt – unter anderem – von der PC- und der Xbox-Fassung Mitte 2005. In Kürze wird GTA - San Andreas zudem als Remastered-Ausgabe erhältlich sein.

Zur kommenden VR-Ausgabe des Open-World-Actiontitels heißt es im offiziellen Oculus-Blog derzeit nur kurz und knapp:

Erhaltet eine neue Perspektive auf Los Santos, San Fierro und Las Venturas, während ihr (wieder oder zum ersten Mal) eine der kultigsten Open-Worlds erlebt. Seit mehreren Jahren ist dieses Projekt in der Entwicklung und wir können es kaum erwarten, euch mehr davon zu zeigen.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg geizt im Zuge der Ankündigung nicht mit Superlativen:

Diese neue Version von dem, was ich für eines der großartigsten Spiele aller Zeiten halte, wird den Spielern völlig neue Möglichkeiten bieten, die ikonische Welt in der virtuellen Realität zu erleben.

Angaben dazu, wann ihr in Grand Theft Auto - San Andreas mittels Oculus Quest 2 eintauchen werden könnt, wurden bislang nicht gemacht. Gleiches trifft auf technische oder Gameplay-Details zu.