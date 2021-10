PM: RIDERS REPUBLIC® AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 28. Oktober 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Riders Republic® ab sofort auf PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One Konsolen, Stadia and Luna sowie auf PC durch den Ubisoft Store und den Epic Games Store erhältlich ist. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft auf PC, Stadia und Luna* verfügbar sein.

Entwickelt von Ubisoft Annecy, lädt Riders Republic in eine riesige und lebendige Welt ein, in der der Nervenkitzel von Outdoor-Sportarten mit vielen Gleichgesinnten erlebt werden kann. Die Spieler:innen treten in zahlreichen Sportarten auf Bikes, Skiern, Snowboards, Wingsuits und Raketen-Wingsuits gegeneinander an und stellen ihre Skills unter Beweis. Egal, ob die Spieler:innen mit ihren Freunden in die Luft gehen, oder alleine die Berge und Schluchten beherrschen wollen, es gibt viele aufregende Momente und Aktivitäten zu entdecken.

In Riders Republic können die Spieler:innen einige der atemberaubendsten Landschaften entdecken, die die Vereinigten Staaten zu bieten haben. Einige der bekanntesten amerikanischen Nationalparks wie Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain und Grand Teton wurden originalgetreu nachgebaut und fantasievoll zum ultimativen Outdoor-Sportpark zusammengefügt.

Die Spieler:innen können entweder gegen oder mit ihren Freunden in extremen Multiplayer-Modi antreten:

Im Karrieremodus können die Spieler:innen sich einen Namen in den verschiedenen Sportarten machen und sich in der Republic beweisen. Dabei werden sie von berühmten Sponsoren angeheuert und zu den angesehensten Sportwettbewerben, wie der Red Bull Rampage, oder den X Games eingeladen. Der Avatar kann durch eine auf Fortschritt basierende Ausrüstung individuell angepasst werden. Ganz gleich, ob jemand ein Star auf dem Snowboard werden, oder Geschwindigkeitsrekorde beim Downhill brechen will, alles ist möglich!

Year 1 von Riders Republic bietet eine Grand Opening Pre-Season, drei thematische Saisons sowie kostenlose Inhalts-Updates für alle Spieler:innen, darunter neue Multiplayer-Modi, Live-Events, wöchentliche Herausforderungen und mehr. Besitzer des Year 1 Passes erhalten frühzeitigen Zugang zu zusätzlichen Inhalten, darunter exotische Trikots, kosmetische Pakete und das BMX-Sport-Add-on.

Um die Multiplayer-Erfahrung noch weiter zu verbessern, wird Riders Republic plattform- und generationenübergreifend spielbar sein. Dadurch wird Spielenden erlaubt mit Freunden und Ridern aller Plattformen zu interagieren***. Personen die Riders Republic auf Xbox One oder PlayStation®4 kaufen, können das Spiel kostenlos**** auf die Next-Gen Version der Konsole upgraden. Zusätzlich behalten alle die an der Trial Week teilgenommen haben ihren Fortschritt.

Mehr Informationen über Riders Republic gibt es unter: ridersrepublic.com

News über andere Ubisoft Spiele gibt es hier: https://news.ubisoft.com

