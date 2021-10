PM: Royale-Rumble-Event kommt zusammen mit kostenlosem PS5-Upgrade zu Knockout City (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Knockout City war von Anfang an ein wildes, wettkampforientiertes und soziales Online-Multiplayer-Dodgeball-Spiel. Ein solches Konzept hat es in der Games-Branche zuvor nicht gegeben, und das Team von Velan Studios hat sich mit Laserpräzision darauf konzentriert, den Spielern neue Arten von Gameplay zu bieten, die sie nie zuvor gesehen haben. Vom Versorgen der Spieler mit speziellen Fähigkeiten über die Superkräfte-Spielliste in Saison 2, den besonderen Rowdy-Ansatz beim Werfen von Bällen durch Ringe in „Korbschlacht“ in dieser Saison bis zum gesamten Konzept eines zeitbasierten Multiplayer-Dodgeball-Spiels – wir scheuen auf keinen Fall davor zurück, uns auf neues Terrain zu begeben.

Aber manchmal kann die perfekte Kombination auch darin bestehen, ein neues Spiel zu nehmen und ihm etwas Wohlbekanntes hinzuzufügen, und deshalb freuen wir uns sehr, das neue Event für Knockout City ankündigen zu dürfen, das am 2. November startet: Royale-Rumble.

Der Hauptfokus von Royale-Rumble liegt auf der zeitbegrenzten Spielliste KO Royale. In diesem Modus treten acht Spieler in einem Jeder-gegen-jeden-Spiel an, inklusive schrumpfender Gefahrenzone. Im Gegensatz zu unseren anderen Jeder-gegen-jeden-Spiellisten gibt es in KO Royale keinen direkten Respawn, wenn ein Spieler k. o. geht. Stattdessen werdet ihr bis zum Ende der Gefahrenzone zuschauen, um zu erfahren, wer gewinnt. Seid der letzte Rowdy, der noch steht, um euch die Krone zu verdienen. Verdient zwei Kronen, um das Match zu gewinnen. Klingt einfach, aber wenn ihr sieben anderen kronenhungrigen Rowdys gegenübersteht, kann es ganz schön knifflig werden, diesen letzten K. o. zu landen, während euch die Gefahrenzone unter den Füßen wegschrumpft. Seid ihr der Aufgabe gewachsen?

Wie bei all unseren Events gibt es eine Auswahl an Verträgen, die erfüllt werden müssen – jeder gewährt Holobux. Schließt sie alle ab, um 1500 Holobux einzutüten, was mehr als genug ist, um euch den Rowdy-Pass dieser Saison zu holen, wenn ihr mitten in der Saison zu uns stoßt.

In Royale-Rumble gibt es auch eine komplette Garderobe voller Gegenstände zum Anpassen eures Rowdys, die im ersten Rowdy-Laden-Schlussverkauf aller Zeiten erhältlich ist. Hier gibt es nicht nur Rabatte, sondern wir haben auch einige zeitlich begrenzte Gegenstände hervorgeholt, die seit dem Ende ihrer jeweiligen Events sicher im Tresor der Bank von Knockout City eingeschlossen waren. Die legendären Benutzer-Outfits aus „Hitzewelle“ und „Knockout City Helden“ erscheinen erstmals seit dem Ende der Events wieder auf der Bildfläche. Lasst euch diese Chance nicht entgehen, sie euch für einen reduzierten Preis zu holen, bevor sie (wieder) für immer verschwinden.

Royale-Rumble wird bis zum 16. November laufen, wenn wir dann zu unserem nächsten Event mit dem nächsten brandneuen Spielmodus wechseln, der sich massiv auf euer Rowdytum auswirken wird.

Ebenfalls ab 2. November erhältlich: Knockout City für PlayStation 5! Wenn ihr das Spiel beim Launch auf PS4 im Mai erworben habt, gibt es ein kostenloses Upgrade für PS5-Spieler.

Außerdem haben PS5-Spieler die Wahl, ob sie mit höherer Auflösung oder Bildrate spielen möchten – dank einer neuen Option im Einstellungen-Menü.

Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um sich in Knockout City zu stürzen, ob auf PS4 oder PS5. Wenn ihr neu bei dem Spiel seid, seht euch Team-K.o. an, unseren legendären 3-gegen-3-Modus, um euch mit der Welt vertraut zu machen und die Tiefe des Gameplays zu erkunden. Ihr echten Wettkampfspieler da draußen werdet euch schnell hochstufen und in Team Elimination (Team-Eliminierung) stürzen wollen, unseren Wettkampfmodus für rangbasierte Ligaspiele. Wenn ihr ein gestandener Spieler seid, der gespannt darauf ist, das kostenlose PS5-Upgrade nutzen zu dürfen, dann versucht euch an KO Royale und gebt alles, um der letzte Rowdy zu sein, der noch steht.

Unabhängig davon hält Knockout City unglaublich viel für euch bereit und die Zukunft bringt weitere Überraschungen.