PM: State of Play: Alle Trailer und unser komplettes Recap (Sony Playstation Blog)

Die gestrige State of Play brachte detaillierte Einblicke, erste Enthüllungen und Updates zu Veröffentlichungen von Drittanbietern, die in naher Zukunft für PS4 und PS5 erscheinen werden. Ihr habt die Show und ihre Ankündigungen leider verpasst? Keine Sorge: Bei uns erfahrt ihr alles!

Unten findet ihr die Highlights unserer State of Play und könnt euch alles in Videoform noch einmal ansehen. Ihr wollt mehr über die einzelnen Spiele erfahren? Klickt dazu einfach auf die jeweilige Überschrift, um zu einem PS-Blog-Beitrag mit zusätzlichen Details und Einblicken zu gelangen. Die Entwickler haben einige spannende Infos für euch!

Ein Multiplayer-Survival-Action-Spiel, das auf einer Reality-Game-Show basiert, in der ihr um Ruhm, Ehre und Reichtum kämpft.

Die Indie Pop-Band OFK arbeitet mit dem Co-Designer von Hyper Light Drifter für eine neue, fünfteilige Musik-Biopic-Reihe zusammen.

Lust auf mehr Bugsnax? Ein neues kostenloses Update kommt Anfang 2022 und bietet eine neue Insel und neuen Wohnraum! Freut euch auf die Möglichkeit, eure Lieblings-Bugsnax zu verkleiden!

Findet heraus, wie ihr den neuen Feinden entkommt, wenn es im Dezember wieder brenzlig wird.

Reist in diesem fesselnden Abenteuer als Vogel mit einem Schwert durch eine dunkle (und ungewöhnliche) Welt. Lest unseren Blogbeitrag um herauszufinden, wie sein Schöpfer die Funktionen des DualSense Wireless-Controllers nutzt, um euch weiter in seine Welt einzutauchen.

Der Arcade-Racer mit Unreal Engine 4 bringt seine kompetitiven und kämpferischen Modi auf PS4. Und ihr müsst nicht lange warten, um es auszuprobieren: Eine Beta startet schon im Dezember 2021.

Das Kampf-Franchise von SNK stellt seinen neuesten Kämpfer vor und kündigt einen offenen Betatest an, der nächsten Monat kommt.

Das Social Deception-Spiel erscheint nächsten Monat für PlayStation Plus. Findet heraus, wie an Bord eines Luxus-Weltraumkreuzers trotz abtrünniger KIs überleben könnt oder – falls ihr eine KI seid- wie ihr als Mensch durchkommt.

Square Enix feiert das 25-jährige Jubiläum der Science-Fiction-Fantasy-RPG-Serie mit der Ankündigung eines neuen Titels, der nächstes Jahr für PS5 und PS4 erscheinen wird.

Erhaltet einen erweiterten Blick auf dieses Action-Adventure aus der viktorianischen Ära, das sein Gameplay und seine faszinierende, Miniatur-ähnliche Weltkarte präsentiert.