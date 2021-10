PM: PlayStation Plus-Spiele für November: Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab Dienstag, den 2. November, findet ihr bei PlayStation Plus insgesamt ganze sechs neue Titel, die ihr in eure Spielebibliothek aufnehmen könnt. Nehmt an einem epischen Dodgeball-Turnier in Knockout City teil, spielt in First Class Trouble Detektiv und macht Betrüger ausfindig und schwingt eure Waffen und bekämpft Monster in der Fantasiewelt von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Zur Feier des fünfjährigen Bestehens von PS VR werden in diesem Monat drei PS VR-Bonustitel angeboten. Übersteht die Schrecken an Bord eines sich ständig neu generierenden Raumschiffs in The Persistence, attackiert Zombies in The Walking Dead: Saints & Sinners und stellt eure Schwertfähigkeiten im Roguelike Before The Fall zur Schau.

Schließt euch in Teams zusammen und tretet online* in epischen Dodgeball-Schlachten gegen gegnerische Crews an. Macht euch bereit für ultimativen Spaß und erbitterte Wettkämpfe in diesem völlig neuartigen teambasierten Multiplayer-Spiel. Gestaltet eure Figur und bildet eine Crew mit Freunden, um Knockout City für euch zu erobern. Überlistet Gegner mit Trickwürfen und koordinierter Teamarbeit, während ihr versucht, Bällen auf der Karte auszuweichen oder diese abzufangen. Kein Ball? Kein Problem! Ihr könnt auch einfach euch selbst zu Bällen machen, in die Hände eines Teamkollegen rollen und so die ultimative Waffe werden.

First Class Trouble ist ein Social-Deduction-Partyspiel, bei dem sechs Personen online* an Bord eines Luxus-Raumfahrtschiffs spielen. Zu Beginn jedes Spiels werden nach dem Zufallsprinzip vier Spieler als Bewohner ausgewählt, die dann gemeinsam versuchen, eine bösartige künstliche Intelligenz im Herzen des Raumschiffs auszuschalten. Die anderen beiden Spieler sind Personoide, die lügen, täuschen und alles tun, was nötig ist, um die Bewohner zu stoppen. Teamwork ist der Schlüssel zum Überleben, aber wem könnt ihr vertrauen?

Aus den Köpfen des Bestseller-Autors R.A. Salvatore, des Zeichners von Spawn Todd McFarlane und des Lead Designers für Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, entstand nun Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Die verbesserte Version mit atemberaubender Grafik und verfeinertem Gameplay sorgt für intensive, anpassbare RPG-Kämpfe innerhalb einer weitläufigen Spielwelt. Entdeckt die Geheimnisse von Amalur, von der pulsierenden Stadt Rathir über die riesige Region Dalentarth bis hin zu den düsteren Kerkern der Brigand Hall Caverns. Rettet eine vom Krieg zerrissene Welt und schlüpft in die Schuhe des ersten Kriegers, der sich den Fängen des Todes entreißen konnte und nun die Schlüssel zur Unsterblichkeit in der Hand hält.

The Persistence fordert euch dazu heraus, an Bord eines zum Scheitern verurteilten Raumschiffs in einer Weltraumkolonie des Jahres 2521 zu überleben. Gestrandet, defekt und der unausweichlichen Anziehungskraft eines schwarzen Lochs ausgesetzt, wird die Persistence von einer Crew aus schrecklichen und mörderischen Mutanten überfallen. Ihr spielt als Klon der Sicherheitsbeauftragten Zimri Eder, die sich immer tiefer in die Decks der Persistence begeben muss, um die Systeme zu reparieren und zu verhindern, dass das Schiff zerrissen wird. In diesem brutalen Sci-Fi-Horror-Rogue-lite könnt ihr Ressourcen sammeln, Fähigkeiten verbessern und ein Arsenal an Waffen herstellen.

Stellt euch in diesem neuen PS VR-Abenteuer im Universum von The Walking Dead dem Horror der Lebenden und Toten. Reist durch die von Walkern verseuchten Ruinen von New Orleans, während ihr Tag für Tag ums Überleben kämpft, herumschleicht und plündert, um ein stadtweites Geheimnis in dem aus der Serie bekannten Umfeld zu lüften. Begegnet verzweifelten Gruppen und einzelnen Überlebenden, die Freunde oder Feinde sein könnten. Egal, ob ihr anderen helft oder eure Interessen mit Gewalt durchsetzt – jede Entscheidung, die ihr trefft, hat Konsequenzen. Welche Art von Überlebender werdet ihr für die Menschen aus NOLA sein?

Fantasie und Synthwave treffen in diesem physisch aktiven Schwertkampf-Spiel für PS VR aufeinander. Kämpft in diesem Hack-and-Slash-Rogue-lite in einer aufregenden Neonwelt gegen von Magie durchdrungene Monster und werdet immer stärker. Bewegt eure Arme und Körper zum Synthwave-Soundtrack, während ihr angreift, blockt, Zaubersprüche sprecht und euch tiefer in das Herz einer neonfarbenen Fantasiewelt voller magischer Monster bewegt. Stattet euch mit einer Vielzahl von Waffen aus, die das Gameplay verändern, während ihr weiter an Kraft gewinnt, um die Monster dieser geheimnisvollen Welt zu erlegen.

Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning können bis Montag, den 6. Dezember, in eure Spielebibliotheken aufgenommen werden. The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition und Until You Fall sind bis Montag, den 3. Januar, verfügbar.

PlayStation Plus-Mitglieder: Dies ist eure Erinnerung, den Multiplayer-Shooter Hell Let Loose für PS5, die Golfsimulation PGA Tour 2K21 und das Einzelkampfspiel Mortal Kombat X in eure Spielbibliotheken aufzunehmen. Alle drei Titel werden PlayStation Plus am Montag, den 1. November, verlassen.

