PM: Erobert den Thron: Nehmt an unserem neuesten PlayStation-Community-Event teil und sichert euch die Möglichkeit auf eine PS5 und mehr (Sony Playstation Blog)

Wir freuen uns, Erobert den Thron ankündigen zu dürfen, eine aufregende neue Community-Herausforderung, die von unserem neuen weltweiten Werbespot inspiriert wurde. Unser Ziel ist es, die Kraft des Spielens zu unterstreichen, die uns durch unvergessliche Momente und neue, einprägsame Erfahrungen verbindet.

Bei diesem besonderen Event sollen die Spieler gemeinsam ein Fest mit Schach-Thema feiern.* Indem sie gemeinsam drei Stufen von Community-Zielen abschließen, können die Spieler den Turm des Königs erreichen, die inneren Kammern betreten und in den Thronsaal eindringen – und auf dem Weg dorthin exklusive PSN-Avatare und ein einzigartiges PS4-Design verdienen.**

Berechtigte Spieler aus den teilnehmenden Ländern können ihr PlayStation-Wissen in einer Reihe von anspruchsvollen Quizfragen unter Beweis stellen und dabei tolle Preise gewinnen. Zu den möglichen Hauptpreisen gehört eine PlayStation 5-Konsole, das „PlayStation-Formen“-Ringset des Königs und ein Paket mit einem PULSE 3D Wireless-Headset und einem digitalen PlayStation Store-Geschenkgutschein (100 US-Dollar oder die entsprechende Summe in der lokalen Währung).

Die Registrierung ist ab jetzt und bis zum Ende von Phase zwei möglich. Der erste Teil des Wettbewerbs endet, sobald die Community alle drei Phasen abgeschlossen hat, um den Thron zu erobern, oder am 16. November (je nachdem, was zuerst eintritt). Hier sind die zur Teilnahme nötigen Schritte:

Registriert euch hier mit eurer PSN-Anmelde-ID. Nach der Anmeldung landen die Spieler automatisch in den zukünftigen Phasen des Programms und der Fragerunde.

Das Event steht allen PlayStation 4- und PlayStation 5-Benutzern in den folgenden Regionen offen: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten. Achtung: Spieler aus Brasilien, Italien und Japan können nicht an der Fragerunde von „Erobert den Thron“ teilnehmen.

Das Event besteht aus drei Phasen, die erste Phase beginnt am 2. November. In jeder Phase müssen die Spieler die folgenden Aktivitäten abschließen, um Punkte zu verdienen und das Community-Ziel jeder Phase zu erreichen:

Im Folgenden seht ihr, wie viele Punkte ihr für welche Aktivität bekommt:

Alle Spieler, die sich anmelden, können exklusive Avatar- und Themenprämien erhalten, wenn die Community ein Ziel erreicht. Die Prämien werden über eine Systemnachricht 2 Tage nach Abschluss der jeweiligen Phase direkt an die PS4-/PS5-Konsolen der Spieler gesandt.

Durch die Anmeldung können berechtigte Spieler im Wettbewerb um die Hauptpreise antreten. Dazu gehört eine PlayStation 5-Konsole, das „PlayStation-Formen“-Ringset des Königs und ein Paket mit einem PULSE 3D Wireless-Headset und einem digitalen PlayStation Store-Geschenkgutschein im Wert von 100 US-Dollar. Die Spieler müssen eine Reihe von Fragen beantworten, die zwischen 17. November 2021 um 19:00 Uhr MEZ und 19. November 2021 um 08:59 MEZ auf playstation.com/seize-the-throne gepostet werden.In den offiziellen Regeln findet ihr mehr Details.

In der folgenden Tabelle findet ihr die Community-Ziele jeder Phase und die möglichen Preise:

Klickt hier, um mehr über das Programm zu erfahren und den aktuellen Fortschritt bei den Community-Zielen zu sehen. Schaut regelmäßig vorbei, um zu sehen, wie sich die Community schlägt, wann die einzelnen Ziele erreicht wurden und wann die nächste Phase beginnt.

*Kein PS Plus-Abonnement zur Teilnahme benötigt. Anmeldung vom 28. Oktober bis zum Ende von Phase 2 möglich. Wettbewerb endet am 19. November. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Regeln: playstation.com/seize-the-throne-rules. Kein Kauf notwendig. Ungültig, wo gesetzlich untersagt.

**PS5-Benutzer können keine PS4-Designs herunterladen.

***Spieler aus Brasilien, Italien und Japan können an diesem Teil von „Erobert den Thron“ nicht teilnehmen. Es gibt insgesamt 35 PS5-Konsolen und 35 Pulse 3D Wireless-Headsets zu gewinnen (1 pro Gewinner aus jedem teilnehmenden Land/jeder teilnehmenden Region). Es gibt insgesamt 3 „PlayStation-Formen“-Ringsets des Königs zu gewinnen (1 pro Gewinner der Gruppen aus Phase zwei). In den offiziellen Regeln findet ihr mehr Details.