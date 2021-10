Tomb Raider: Offizielles Kochbuch mit Reisetipps erschienen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Tomb Raider Trilogy ab 32,90 € bei Amazon.de kaufen.

Im Laufe ihrer langen Archäologinnen-Karriere hat Lara Croft schon so einige Länder besucht. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie das Essen an den zahlreichen Schauplätzen der Tomb Raider-Reihe schmeckt, dann könnt ihr eure Geschmacksnerven nun auf Weltreise schicken. Ab sofort steht das offizielle Kochbuch zur Reihe zur Verfügung, in dem die Autoren Sebastian Haley, Tala Theoharis und Meagan Marie 40 passende Rezepte zusammengefasst haben.

Weiter hat das Buch einen Reiseführer-Teil, der euch die Länder und Städte genauer vorstellt, die Lara im Laufe der Jahre besucht hat. Eine deutsche Version von Tomb Raider - The Official Cookbook and Travel Guide gibt es aktuell allerdings noch nicht.