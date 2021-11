PC Switch XOne PS4

Das Rundentaktikspielist die Reimagination des SSI-Klassikersvon 1996 und hat den Chefstrategen im Test voll überzeugen und eine Benotung von 9.0 erreichen können . Seit dem Release vor gut zwei Jahren sind mit Empire Aflame (im Test) undbereits drei Erweiterungen erschienen. Nach einem Release auf Xbox One und PS4 sind ein gutes Jahr später das Hauptspiel und alle drei Erweiterungen jetzt auch für die Nintendo Switch erschienen. Ich habe im Handheld-Modus, am WQHD-Monitor und am 4K-TV mit dem Hauptspiel probetaktiert um zu sehen, wie gut die Portierung gelungen ist.Als Sohn eines barbarischen Clanführers setzt ihr euch mit Trollen und einem verfeindeten und vom Imperium unterstützten Clan auseinander. Ihr rekrutiert Einheiten, die ihr für Gold und Waffen spezialisieren und upgraden könnt. Auf den Hexfeld-Karten der einzelnen Missionen habt ihr oft die Wahl, welchen Weg ihr gehen und wie ihr mit bestimmten Events umgehen wollt. Die genauen Konsequenzen kennt ihr dabei aber nicht. Jede Einheit kann sich bewegen und dann noch angreifen oder aber sich eine Runde lang ausruhen. Das Terrain und der richtige Einsatz eurer Truppen (Schere-Stein-Papier) spielen eine wichtige Rolle.Fantasy General 2 auf der Switch ist eine originalgetreue Umsetzung der PC-Version. Das gilt auch für den hohen Schwierigkeitsgrad. Trotz bislang guten Ergebnissen und einer sehr soliden Truppe bin ich, natürlich hochmotiviert im Iron-Maiden-Modus, also ohne Lademöglichkeit, beim ersten Versuch in der vierten Mission gescheitert. Aus vier Richtungen sollten Feinde anrollen. Entsprechend verteilte ich meine Truppen bestmöglich um die Siedlungen zu beschützen und heuerte noch Söldner an. Leider machte der Gegner aber zunächst Schwerpunktangriffe an zwei Fronten, so dass es für mich mit einem neuen Spielstand weiterging. Da die Missionen einen Puzzle-Charakter haben, würde ich für den ersten Durchgang empfehlen, nicht im Iron-Maiden-Modus zu spielen. Wie auch im Hauptspiel könnt ihr euch "verplanen" und früh den Grundstein für ein nicht mehr vermeidbares Scheitern legen. Alternativ könnt ihr die Feindarmee auch mit eurem Trupp skalieren lassen.Meine ersten Züge machte ich auf meinem WQHD-PC-Monitor. Mit der hohen Auflösung und kurzen Distanz waren die Figuren etwas unscharf. Viel wichtiger in der Praxis ist aber der Einsatz am TV und im Handheld-Modus. Auf meinem 4K-TV habe ich bei einer Sitzentfernung von circa drei Metern keine störenden Unschärfen mehr wahrgenommen. Die Texte sind sehr gut lesbar. Im Handheld-Modus ist Fantasy General 2 knackscharf. Allerdings ist die Schrift auch bei der maximalen 130-prozentigen Schriftgröße am untersten Ende dessen, was ich als gut lesbar bezeichnen würde. Je nach Empfinden ist die Schrift für einige Spieler auch zu klein. Kleiner Trost: Sehr viel lesen müsst ihr nicht.Begeistert war ich von den extrem kurzen, praktisch nicht existenten, Ladezeiten. Weder im Handheld-Modus noch im Dock werdet ihr in eurem Schlachtendrang gebremst. Sehr gut von den Händen geht auch die intuitiv, sinnvoll und mit ausreichend Hinweisen vorgenommene Umsetzung der Steuerung auf Gamepad. Grundstein hierfür waren sicher die schon im Juli 2020 erschienenen Versionen für Xbox One und Playstation 4. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass ich außerhalb des Iron-Maiden-Modus auch mal einen Zug rückgängig machen kann, denn zwei-, dreimal habe ich mich dann doch verdrückt. Etwas enttäuschend finde ich die Soundkulisse und die fehlende Sprachausgabe. Davon ist aber wohl auch die PC-Version geplagt. Im direkten Vergleich mit dem gerade erschienenen Age of Empires 4 (im Test) , das mit einer außergewöhnlich guten Soundkulisse aufwarten kann, fiel das besonders auf und es kommt eher Schach- als Schlachtfeeling auf. Aber das ist ja für ein rundenbasiertes Taktikspiel letztlich kein Problem!Mein Erstkontakt mit Fantasy General 2 auf der Switch war extrem positiv. Das Spiel ist fordernd und macht Spaß. Der individuelle Ausbau meiner Truppe motiviert und birgt auch ein angenehmes Risiko des Verskillens. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads, des Puzzle-Charakters der Missionen mit verschiedenen Wegen und der zwei unterschiedlichen Söhne des Clanführers, aus denen ihr zum Spielstart wählen könnt, bietet sich Fantasy General 2 auch sehr gut für mehr als einen Durchgang an. Und den mache ich dann gerne auf der Switch, denn die technische Umsetzung (Steuerung, Ladezeiten, Grafik) ist bis auf die im Handheld-Modus teils grenzwertig kleine Schriftgröße hervorragend gelungen. Ich werde jedenfalls mit bequemer Standby-Funktion nach diesem Check weitere Schlachten schlagen!