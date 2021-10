Steam: Entwickler verfassen offenen Brief gegen Blockchain-Verbot

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzte Woche hatte die Vertriebsplattform Steam für einige Furore gesorgt, aufgrund eines Verbots. Genau gesagt wolle Betreiber Valve keine Spiele im Store haben, die den Handel mit Kryptowährung oder NFTs (Non-Fungible Tokens) ermöglichen. Prompt gab es einiges an Gegenwind und Vorwürfe der Heuchelei aus der Community, denn schließlich sind die Steam-internen Sammelkarten oder auch die Waffenskins für Counter-Strike Global Offensive letzten Endes NFTs.

Eines der betroffenen Spiele ist das Weltraum-Action-Adventure Age of Rust vom Entwickler SpacePirate Games. Nun ist der Name der Spieleschmiede bei der Verwendung einer Technologie, die gerne mit Betrugsfällen in Verbindung gebracht wird, nicht gerade gut gewählt. Bei der Implementierung von Kryptowährung hat das Studio aber stets transparent agiert und bot den Spielern eine Möglichkeit, an einer Art virtuellen Schnitzeljagd teilzunehmen. Der Hauptpreis wären 20 Bitcoins gewesen, außerdem hätten Spieler die Chance auf NFTs und kleinere Mengen Kryptowährung.

Nach Valves Verbannung von Titeln mit Krypto-Integration haben sich nun 26 Entwicklerstudios mit Fight for the Future, Enjin und The Blockchain Game Alliance zusammengetan und einen offenen Brief an die Betreiber von Steam verfasst. In diesem fordern sie die Rücknahme des Verbots, da laut ihnen die Verwendung von NFTs und anderer Technologien das Spielerlebnis positiv bereichern könne. Außerdem würden sie neue Möglichkeiten zum Schutz der eigenen Marken bieten, von denen sowohl Indie-Entwickler wie auch große Unternehmen profitieren können. Die Zukunft der Branche liege außerdem im Besitz dezentraler Assets und Items, die die Spieler durch Leistungen im Spiel verdienen können.

Mit dem Brief appellieren die Studios aber auch an den Pioniergeist von Valve. Laut dem Schreiben habe das Unternehmen immer danach gestrebt, neue Ideen zu fördern, nicht nur bei den Spielen, sondern auch mit der Steam-Plattform selbst.

Valve versteht sicherlich den Wert, den ein greifbareres [Bezahl]Medium beim Handel mit digitalen Spielinhalten mit sich bringen und wie es diesen vereinfachen würde. Im Namen des Pioniergeistes bitte wir darum, dieser schnell wachsenden Technologie eine faire Chance zu geben: Erinnert euch an eure Wurzeln, lasst die Industrie beweisen, dass sie für das gesamte Spiele-Ökosystem positive Auswirkungen haben kann und widerruft die Entscheidung, eine komplette Software-Kategorie von Steam zu verbannen.

Neben SpacePirate Games haben beispielsweise auch die Entwickler von The Six Dragons, Space Clash und 9 Lives Arena den Brief unterschrieben.